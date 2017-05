Tỉ Lệ Dân Mỹ Ủng Hộ Trump Tăng Trong Chuyến Xuất Ngoại Lần Đầu

WASHINGTON - Trong lúc TT Trump tiếp tục chuyến xuất ngoại đầu tiên sau 3 tháng nắm quyền lãnh đạo hành pháp liên bang, thăm dò dân ý nhận thấy cuộc vận động ngoại giao là tốt với hậu thuẫn trong nước.Thăm dò hàng ngày của Rasmussen loan báo hôm Thứ Tư: 48% cử tri ủng hộ ông Trump so với 44% ghi nhận 2 ngày trước. Thành phần cử tri không tán đồng chiếm 52%.Đánh giá khả năng lãnh đạo của ông Trump trong thăm dò Ramussen là cực cao với 31% cử tri, và 42% kịch liệt chống.Liên quan đến chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của TT Trump, một bản tin khác cho biết rằng Nguyên thủ Hoa Kỳ tới bản doanh NATO trong không khí hoài nghi về chia sẻ tin tình báo với Washington, là điều ông Trump muốn giải trừ với cam kết chấm dứt mọi thẩm lậu thông tin xếp hạng mật.Thủ Tướng Theresa May định gặng hỏi ông về danh tính thủ phạm đánh bom Manchester bị thẩm lậu cho báo chí Hoa Kỳ.Không lâu sau khi tới Brussels, TT Trump nhanh chóng phổ biến 1 tuyên cáo lên án các thẩm lậu không đuợc phép, công nhận thẩm lậu từ các cơ quan công quyền là cực phiền, đe dọa an ninh quốc gia - ông đã ra lệnh cho Bộ tư pháp và công sở liên quan điều tra thấu đáo để trừng phạt tối đa thủ phạm theo luật pháp.Khi tới Brussels để dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ Tướng May tuyên bố: đối tác quốc phòng và an ninh với Hoa Kỳ là sâu đậm nhất và là quan hệ đặc biệt – đối tác ấy đuợc thiết lập trên nền tảng của tin cậy lẫn nhau, gồm nhận thức về thông tin có thể chia sẻ.Tuyên cáo của TT Trump ghi: không có quan hệ nào mà chúng tôi đánh giá cao hơn các trao đổi với UK.TT Trump tiếp tục chuyến công du 9 ngày trong lúc đoàn phụ tá Bạch Ốc ra sức chống đỡ các tố giác về toa rập giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump và viên chức Nga trong chu kỳ tuyển cử 2016.Hội nghị Brussels là cơ hội để TT thứ 45 mở các thảo luận rộng rãi hơn với giới lãnh đạo của đồng minh. Ông Trump tuyên bố tối Thứ Tư “Chúng ta phải thắng cuộc chiến chống ISIS này” – ông Trump không định tiếp xúc với nhà báo tại Brussels, không như TT Pháp, Thủ Tướng Anh và Thủ Tướng Đức.