Bộ Trưởng Tư Pháp Sessions Tạo Thêm Khói Mù Hồ Sơ Nga; Mỹ Điều Tra Thẩm Lậu Tin Tình Báo Cho Truyền Thông Mỹ

WASHINGTON - 1 nhân viên FBI thông báo ông Jeff Sessions rằng không cần khai báo mọi tương tác với ngoại kiều trong thủ tục khai thông an ninh - nghị sĩ CH Sessions trở thành bộ trưởng tư pháp của nội các Trump đã làm như thế.Đây là điều không bất bình thường, theo chuyên gia Phil Mudd từng giúp việc FBI và CIA nay là phân tích gia CNN.Nhưng vấn đề là ông Sessions không tiết lộ các tiếp xúc với ĐS Nga, không là với ĐS Anh hay ĐS Pháp.Người điều khiển cuộc điều tra “hồ sơ Nga” của FBI nay là cựu giám đốc Robert Mueller - ít nhất 2 ủy ban lập pháp cũng đang làm việc này và bộ trưởng Sessions đứng ngoài cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia là cựu Tướng Michael Flynn.Qua giữa Tháng 2, TT Trump đề nghị giám đốc James Comey ngưng điều tra ông Flynn – sau cùng, ông Comey bị cách chức.Tất cả các diễn biến kể trên tạo ra đám khói dày đặc.Phân tích gia đặt vấn đề “có thể nào có khói mà không có lửa” khi ông Trump đánh giá các thông tin thẩm lậu bất lợi với ông là “tin vịt” hay là thủ đoạn chính trị mà ông gọi là diễn tuồng tìm bắt phù thủy?Nếu thật sự tin rằng tất cả là bịa đặt, ông Trump phải hết sức hậu thuẫn việc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Times hôm Thứ Năm cho biết rằng Bộ Trưởng Tu Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions nói rằng một cuộc điều tra đang tiến hành nhắm vào vụ thẩm lậu tin tinh báo Hoa Kỳ cho truyền thông Mỹ, là đáp ứng nhanh chóng lệnh của TT Trump để tìm ra tông tích của vụ thẩm lậu về cuộc điều tra ở Anh Quốc đối với vụ nổ bom ở Machester.