Tàu Chiến Mỹ Vào Ven 12 Dặm Đảo Vành Khăn; TQ Đưa 2 Tốc Đỉnh Ra Nghinh Cản Tàu Mỹ

BEIJING - Trung Cộng phản đối Hoa Kỳ về hoạt động tuần tiễu hải phận quốc tế tại Biển Đông, đưa khu trục hạm trang bị phi đạn điều khiển vào vùng 12 hải lý của nhóm đảo nhân tạo thuộc quần đảo Vành Khăn hôm Thứ Năm.Đây là lần đầu tiên hải quân Hoa Kỳ thách thức chủ quyền của Beijing tại Biển Đông từ ngày TT Trump nhậm chức.Bộ quốc phòng loan báo sẽ tìm kiếm giải thích từ Washington về khu trục hạm USS Dewey xuất hiện gần Mischief Reef (Đá Vành Khăn). Viên chức Hoa Kỳ chưa lên tiếng.Trong quá khứ, Washington luôn xác quyết quyền hành xử tự do hàng hải tại hải phận quốc tế, là đúng luật quốc tế.Tại Bộ ngoại giao Trung Cộng, phát ngôn viên Lục Khảng tuyên bố: chúng tôi yêu cầu điều chỉnh, để không xâm phạm nhiều hơn, tránh gây ảnh hưởng với hoà bình và an ninh trong vùng và hợp tác dài hạn giữa 2 phe.Phát ngôn viên Ren Guoqiang của Bộ quốc phòng cho hay: 2 tốc đỉnh tiến ra nghênh cản và xua đuổi tàu chiến Hoa Kỳ.Từ thượng tuần Tháng 5, một nhóm nghị sĩ luỡng đảng nhắc nhở TT Trump tái tục các tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông, với mô tả Biển Đông là 1 phần hệ trọng của an ninh quốc gia.Phát ngôn viên thiếu tá Jamie Davis tuyên bố qua e-mail từ Ngũ Giác Đài xác nhận hải quân đang trở lại, không mô tả chi tiết và yêu cầu nhà báo chờ xem phúc trình tóm tắt hàng năm.