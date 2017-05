Thái Bình: Chủ Trốn Về Đại Hàn, Nợ Lương 900 Công Nhân Việt

HANOI -- Chuyện xảy ra ở tỉnh Thái Bình: Chủ doanh nghiệp “bỏ trốn”, hơn 900 công nhân bơ vơ...Báo Lao Động cho biết tình hình chủ bỏ trốn xảy ra mấy tuần nay: Từ 30.4 đến nay, với lý do chủ bên Hàn Quốc bị phá sản, chủ Cty TNHH may mặc Vina Kangaroo (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã bỏ về Hàn Quốc, không hẹn ngày trở lại, để lại một khoản nợ gần 30 tỉ đồng, trong đó nợ lương và BHXH của NLĐ khoảng trên 15 tỉ đồng. Tình cảnh này khiến hơn 900 CN của Cty này bơ vơ, hoang mang, lo lắng. Nhiều người phải vay nợ bên ngoài để duy trì cuộc sống.Bản tin báo Lao Động ghi rằng vào chiều 24.5, tại trụ sở Cty TNHH may mặc Vina Kangaroo, hàng trăm CN tụ tập, đứng bên ngoài hàng rào của Cty với hy vọng đại diện Cty giải quyết việc làm và các chế độ cho họ. Khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ lo lắng, hoang mang, không biết bấu víu vào đâu.Chị Nguyễn Thị Thoan - Ban chấp hành CĐ Cty Vina Kangaroo cho biết: Cty TNHH may mặc Vina Kangaroo được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2008. Những năm đầu hoạt động, SXKD của Cty diễn ra bình thường, nhưng đến năm 2015, tình hình sản xuất có chiều hướng đi xuống. NLĐ liên tục bị chậm lương, từ nửa tháng, một tháng, rồi đỉnh điểm là 3 tháng gần đây (2, 3, 4.2017) NLĐ chưa có lương.“Đến gần ngày 30.4, Cty cho CN nghỉ. Mọi người cứ nghĩ là nghỉ lễ, tết bình thường. Tuy nhiên, khi CN đang nghỉ ở nhà thì có người tới báo là Cty đã đóng cửa và bị niêm phong. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn bình tĩnh đợi đến ngày mồng 8.5, để theo như lời hẹn của Cty thì đi làm. Khi chúng tôi đến thì Cty đã đóng cửa và bảo vệ không cho vào” - chị Thoan kể lại.Ngày 8.5.2017, phòng Hành chính Nhân sự Cty Kangaroo - TB đã có thông báo số 01-05/TB-2017 về việc tạm ngừng việc tại Cty này. Thông báo này đến ngày 25.5 vẫn còn dán tại cổng Cty.Bản tin Lao Động ghi nhận:“...hàng trăm công nhân ngơ ngác vì bỗng dưng không được vào làm việc và cũng không biết tình trạng hiện tại của Cty thế nào. Liệu có phải ông chủ Cty bỏ trốn hay Cty đang trong tình trạng phá sản? Không việc làm, sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng, cuộc sống của hàng trăm CN trở nên vô cùng khó khăn, nhiều người phải vay mượn, cầm cố số tiền lên tới hàng chục triệu đồng để sống tạm qua ngày.”