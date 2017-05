Nợ Tăng, Nợ Xấu Nhiều Hơn

HANOI -- Chính phủ CSVN báo động nợ tăng nhanh.Báo Đầu Tư ghi lời Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận, nợ công đang tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.Báo cáo Quốc hội sáng hôm 25/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, công tác quản lý nợ công đang bộc lộ nhiều bất cập. Mà một trong số đó là nợ công đang tăng nhanh, áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ.Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, chỉ tính riêng quy mô dư nợ nước ngoài của Chính phủ (trong đó vay ODA, vay ưu đãi chiếm trên 94%) đến cuối năm 2015 so với cuối năm 2001 đã tăng 6,5 lần, tập trung vào 3 nhà tài trợ chính là Ngân hàng Thế giới - tăng 11,5 lần (274,2 nghìn tỷ đồng/23,9 nghìn tỷ đồng); Ngân hàng Phát triển châu Á - tăng 20,3 lần (151,1 nghìn tỷ đồng/7,5 nghìn tỷ đồng); Nhật Bản - tăng 6,8 lần (243,9 nghìn tỷ đồng/35,9 nghìn tỷ đồng).Ông Dũng nói rằng việc quản lý, sử dụng vốn vay còn bất cập; phân bổ vốn đầu tư từ nguồn vốn vay nợ công còn dàn trải và hiệu quả đầu tư chưa cao:“Đã phát sinh những rủi ro từ các dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ và vốn vay Chính phủ bảo lãnh dẫn đến không trả được nợ, Chính phủ phải trả nợ thay; thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối nghĩa vụ trả nợ.”Phân tích nguyên nhân của tình trạng này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, chủ yếu là do mô hình tăng trưởng dựa vào vốn là chính, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, áp lực vốn đầu tư lớn trong khi tích lũy nội địa nền kinh tế còn mỏng, quy mô thị trường vốn trong nước còn nhỏ, hạn chế về khả năng cung ứng vốn trung, dài hạn và tác động của kinh tế thế giới.Bản tin RFA phân tích bản báo cáo của Đinh Tiến Dũng cho biết tính đến năm 2016, nợ công của Việt Nam ở mức 63,7% GDP, nợ của Chính phủ 52.6% GDP và nợ nước ngoài là 44,3% GDP.Trong khi đó, báo Tiền Phong kể về gian nan đòi nợ:“Một nữ cán bộ phụ trách xử lý nợ xấu Vietcombank từng kể than: “Chúng tôi học hành theo nghiệp vụ ngân hàng, nhưng phải đi làm y nghiệp vụ bên thám tử, công an. Có lần, chỉ riêng lần theo dấu vết khách hàng (con nợ) bỏ trốn, cán bộ ngân hàng tôi đã mất cả tháng trời bởi cứ vừa tìm thấy địa chỉ này, con nợ đã lẩn sang nơi ở khác khiến cán bộ ngân hàng rất mệt mỏi, tốn kém chi phí thì không biết tính vào đâu. Đã vậy, khi đề nghị trả nợ, nài nỉ xin họ hợp tác, có người còn ngang nhiên chây ỳ không trả trong khi vẫn có tiền”....”