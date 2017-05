Trump Đòi Thành Viên NATO Đóng Góp Ngân Sách Đầy Đủ

BRUSSELS - Các thành viên NATO bị TT Hoa Kỳ khiển trách vì không đáp ứng nghĩa vụ đóng góp tài chính – TT Trump cũng không lập lại cam kết về phòng thủ chung.Ông tuyên bố tại hội trường Brussels: 23 trong 28 thành viên chưa thanh toán phần đóng góp của mình, là không công bằng với dân chúng và người thọ thuế tại Hoa Kỳ.Phát biểu như trên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ là trái với hy vọng của các nhà lãnh đạo phương tây muốn nghe trấn an về cam kết của Washington với liên minh an ninh lịch sử xuyên Đặi Tây Dương.Trong thời gian tranh cử, ứng viên Trump dọa sẽ chỉ dùng sức mạnh quân sự để bênh vực các nước đóng góp đủ phần của mình.Trong phát biểu tại hội nghị NATO hôm Thứ Năm, ông nhắc tới điều số 5 của minh ước NATO lần đầu tiên đuợc thực hành sau biến cố 11-9-2001 để NATO tham chiến tại Afghanistan. Ông nói: với điều số 5, NATO phản ứng nhanh chóng và quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.Ông nhấn mạnh: đóng góp bằng 2% GDP là tối thiểu để đối đầu các nguy cơ an ninh rất thật và rất tàn bạo.Về di trú, TT thứ 45 hô hào kiểm soát chặt chẽ hơn, vì kiểm soát di dân cũng là kiểm soát khủng bố trà trộn, nghĩa là cần nghiêm khắc hơn, cảnh giác hơn.