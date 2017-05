Bóng đen khủng hoảng bao phủ Tòa Bạch Ốc

sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI

Sau 125 ngày tại vị, những chữ chính xuất hiện thường xuyên trong các bản tin liên quan tới Tổng thống Donald Trump hiện nay là: điều tra, truất phế, tội cản trở công lý và ... phản quốc.



WASHINGTON -- Việc Tổng thống Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 9/5/2017 đã gây chấn động khắp nước và phủ bóng đen khủng hoảng quanh Tòa Bạch Ốc (TBO).



Ngay cả những chính giới đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội từng bênh vực ông Trump cũng đã đổi giọng hoặc bày tỏ quan ngại về các diễn tiến khôn lường xảy ra hằng ngày, thậm chí hằng giờ liên quan tới ông Trump. Việc sa thải ông James Comey - mới tại nhiệm 4 năm trong thời hạn 10 năm, lại là người đứng đầu cuộc điều tra mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga năm 2016 - vừa là một hành động kém khôn ngoan vì gieo rắc thêm nghi ngờ trong dư luận đối với ông, vừa là một hành vi có thể phạm pháp nếu bị xét là có âm mưu “cản trở công lý.”

Sau dấu mốc 100 ngày hôm 29-4 với nhiều chao đảo, các tuần kế tiếp của ông Trump trong tháng 5 dường như tăng tốc về những việc làm gây chấn động của ông - liên tiếp được rò rỉ, khiến dư luận nổi lên các tiên đoán về số phận bị truất phế hoặc bị buộc tội ngăn cản công lý của tổng thống. Các “trái bom” tấn mới nhất bao gồm:

1. Chỉ 1 ngày sau khi sa thải giám đốc FBI, ông Trump đã tiếp đón vào TBO Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Washington Sergey I. Kislyak, viên đại sứ đang bị FBI điều tra về những cáo buộc gặp gỡ các phụ tá của ông Trump trong thời gian tranh cử 2016 để cấu kết can thiệp và giúp ông Trump thắng cử.

Trong cuộc họp kín với hai giới chức của Nga, các phóng viên Mỹ đã bị cấm vào tham dự, nhưng truyền thông Nga sau đó đã đăng tải nhiều hình ảnh mà nhiếp ảnh gia chính thức của họ chụp ông Trump tươi cười rạng rỡ bắt tay hai nhà ngoại giao Nga. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên Twitter. Bấy giờ dư luận mới vỡ lẽ là có một phóng viên Nga làm việc cho thông tấn TASS của nhà nước Nga được vào tham dự. Tòa Bạch Ốc nói không biết đây là phóng viên của TASS, và đã bị Nga “lừa dối” khi giới thiệu đây là nhiếp ảnh gia thân cận của ngoại trưởng Nga. Cũng lúc đó, người dân Mỹ mới biết là đại sứ Nga đã có mặt trong phòng Bầu dục.

Sự việc “quái dị” chưa từng có này cho thấy: sự yếu kém và ngây thơ của TBO lẫn ông Trump trước những mánh khóe của Nga, coi thường và nghi ngờ truyền thông Mỹ hơn là đối với Nga, coi thường quốc dân vì tưởng bịt mắt được dư luận khi cấm cản truyền thông Mỹ, “lén lút” gặp đại sứ Nga dù ông này đang bị cơ quan FBI theo dõi điều tra vì bị nghi ngờ là đầu cầu cấu kết của Nga để can thiệp vào nội tình nước Mỹ, và cũng là một cựu tình báo KGB của Nga trước khi trở thành đại sứ.

Một điều làm mất thể diện quốc gia và khiến cho người dân Mỹ tự hỏi là “TT Trump làm việc cho ai? cho quyền lợi của Mỹ hay Nga?”, đó là ông Trump đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với ông Lester Holter của NBC hôm 11-5 là ông gặp ngoại trưởng Nga vì Putin đã yêu cầu ông làm như vậy.

2. Ngày 15-5, truyền thông loan tải một tin động trời là Tổng thống Trump đã nói với 2 giới chức Nga trong buổi họp kín nêu trên về một bản tin “tối mật” liên quan tới khủng bố ISIS do tình báo của một đồng minh Hoa Kỳ cung cấp. Theo truyền thống của thế giới tình báo, các quốc gia chia sẻ tin mật với nhau và không được quyền tiết lộ với ai khác, chứ đừng nói gì là Nga - kẻ thù của thế giới tự do dưới sự thống trị của Vladimir Putin. Lối làm việc tắc trách này của ông Trump khiến thế giới tình báo Mỹ hoảng hốt, lo sợ là các quốc gia đồng minh từ nay sẽ ngần ngại chia sẻ các tin mật với Mỹ. Ngay cả các giới chức tình báo Hoa Kỳ cũng đã từng bày tỏ quan ngại về sự tin tưởng của họ đối với TT Trump, và ám chỉ là có những loại tin mà họ sẽ không thông báo với ông Trump.

Khi rò rỉ này được đưa ra, TBO vội vàng lên tiếng bênh vực ông Trump là đã “không làm điều gì sai trái” hoặc “bài báo (trên Washington Post) là sai”, tuy nhiên lại không chia sẻ được cụ thể sai ở điểm nào, mà chỉ nói chung chung để biện hộ một cách thiếu minh bạch và không thuyết phục. Ngay cả Tướng McMaster, cố vấn an ninh quốc gia và là một người rất có uy tín, đã được đưa ra nhiều lần để chống chế hộ ông Trump nhưng đều đã không thuyết phục được dư luận là việc làm của ông Trump - tuy thuộc phạm quyền của tổng thống, nhưng là điều có thể gây nguy hiểm cho đất nước và đi sai nguyên tắc hành xử. Bình thường tổng thống muốn giải mật một điều bí mật, cần phải thông qua các giới chức tình báo, và đặc biệt khi thông báo với một quốc gia không thân thiện với Mỹ như Nga thì thủ tục giải mật này lại càng rắc rối và cẩn thận hơn nữa. Nếu là bản tin do tình báo bạn cung cấp thì phải xin phép họ trước khi được quyền chia sẻ với quốc gia khác.

Báo Washington Post và các nguồn khác như The New York Times, Reuters, CNN và BuzzFeed cho biết, những điều mà ông Trump đã tiết lộ cho 2 giới chức Nga còn có nhiều chi tiết nguy hiểm hơn, nhưng đã được nguồn tin tình báo rò rỉ dấu kín vì an ninh quốc gia.

Quốc hội Hoa Kỳ đã đòi TBO phải nộp các bản ghi âm cuộc hội đàm kín này giữa TT Trump và giới chức Nga. Chưa thấy TBO lên tiếng sẽ có nộp bản ghi âm này không, trong khi đó, Putin đã lên tiếng là nếu Mỹ cần, Nga sẽ giúp cung cấp bản ghi âm để chứng minh là ông Trump vô tội trước những cáo buộc.

Có những tin đồn tình báo đồng minh này là Do Thái, nhưng tờ Washington Post đã không tiết lộ điều này. Khi gặp thủ tướng Do Thái hôm 22-5 trong chuyến công du ngoại quốc lần đầu dài 8 ngày từ 19-5, ông Trump đã “không đánh mà khai” khi bất chợt nói với ông Netanyahu và báo chí là “Tôi không hề nhắc tên Do Thái với người Nga.”

3. Ngày 19-5, hai tin động trời khác lại được rò rỉ và truyền thông Mỹ tung tin là ông Trump đã kể với hai giới chức Nga trong cuộc họp kín là đã cách chức giám đốc FBI, ví ông Comey là một “kẻ điên (nutjob)”, một chữ mà các chính giới và truyền thông cho là miệt thị nặng nề một người đứng đầu một cơ quan uy quyền thuộc hàng đầu của nước Mỹ, một người được các cộng sự viên trong cơ quan FBI khắp nước kính nể. Ông Trump còn sung sướng khoe rằng từ nay, những nhức đầu liên quan tới vụ điều tra Nga can dự vào cuộc bầu cử sẽ chấm dứt, và vụ sa thải ông Comey đã giúp ông trút hẳn các áp lực nặng nề của cuộc điều tra. . Điều này nói lên ý đồ “cản trở công lý” của ông Trump khi cách chức ông Comey.

Tin động trời thứ hai là một giới chức trong Tòa Bạch Ốc hiện đang là một “người bị lưu ý” của cuộc điều tra liên quan tới Nga. Nhân vật này là ai, đang bị nghi ngờ là tội phạm hay tòng phạm, hoặc vì lý do nào khác bị chú ý thì chưa được tiết lộ. Ngoài ông Trump, Tướng Michael Flynn - cố vấn an ninh quốc gia bị sa thải, Paul Mannafort - cựu chủ tịch ủy ban tranh cử của của ông Trump, Carter Page và Roger Stone – 2 cựu cố vấn chính trong ủy ban tranh cử của ông Trump, còn có Jared Kushner, cậu con rể kiêm cố vấn cao cấp của ông Trump trong TBO là những người có tên trong danh sách bị điều tra vụ liên hệ, cấu kết Nga-Trump.

Ông Trump được cho là đã bí mật lên kế hoạch sa thải Giám đốc FBI James Comey từ lâu, nhưng điểm nhấn sau cùng là những sự việc dồn dập từ cuộc điều tra của FBI gia tăng, lẫn những tuyên bố của ông Comey trong các cuộc điều trần trước lưỡng viện Quốc hội đã khiến ông Trump càng lo ngại và nổi đóa dứt điểm ông Comey.

Ông Trump không ngờ là sau khi ông Comey bị sa thải, cuộc điều tra Trump-Nga càng gia tăng cường độ và được tiến hành ở nhiều cấp bộ: từ Bộ Tư pháp và FBI, tới nhiều ủy ban Hạ Viện và Thượng Viện, bộ Quốc Phòng v...v... với 2 mục tiêu chính là phản tình báo và tội phạm. Điều tra tình báo và phản tình báo là về vụ Nga xâm nhập vào nội tình bầu cử của Hoa Kỳ 2016 như thế nào, cần truy cứu để ngăn chặn việc tương tự xảy ra trong các vụ bầu cử tương lai. Điều tra tội phạm bao gồm: liệu có sự cấu kết giữa ông Trump và hàng ngũ của ông với Nga hay không, có ai mang tội phản quốc, tội nói dối khi hữu thệ, hoặc tội cản trở công lý hay không.

4. Bổ nhiệm công tố viên đặc biệt.

Ông Trump tưởng là cho ông Comey thôi việc sẽ khiến việc điều tra về vụ Nga bị đình trệ và chấm dứt, không ngờ là Quyền bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein vào tối ngày 17-5, đã đưa ra một thông cáo bất ngờ là sẽ bổ nhiệm ông Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt, một điều mà các chính giới cũng như chuyên gia đã yêu cầu lâu nay để công việc điều tra được rốt ráo hơn và không bị ảnh hưởng chính trị nếu điều tra viên là một chuyên gia luật không mang tính chất đảng phái.

Ông Mueller, một cựu thủy quân lục chiến đã từng tham chiến tại Việt Nam và nổi tiếng anh hùng, một công tố viên lão luyện và là một cựu giám đốc FBI với 12 năm tại nhiệm, đã nhận được sự tin tưởng và khen ngợi từ mọi phía.

Khi hay tin đã có một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm, ông Trump đã tweet ra tuyên bố cho rằng mình là “nạn nhân của một cuộc săn lùng phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị của Hoa Kỳ.” Dư luận cho rằng sau quá nhiều những sai phạm về chính sách và cung cách hành xử, nói dối và đổ tội không bằng chứng, gọi tên tất cả những người bất đồng ý kiến với ông bằng những ngôn từ bất kính, tạo xào xáo trong dư luận và gây hấn với các quốc gia trên thế giới qua những phát biểu và lời tweet bất thường, tạo ra rất nhiều những lo lắng và xáo trộn cho quốc dân, thì chính ông Trump là tay phù thủy lớn nhất lịch sử Mỹ chứ ông không phải nạn nhân của cuộc săn phù thủy.

Hiện số người ủng hộ ông Trump đã rớt xuống độ thấp nhất từ trước đến giờ là 38%.

5. Ngày 21-5, lại thêm một tin động trời khác là ông Trump đã yêu cầu hai giới chức tình báo cao cấp đứng đầu CIA và NSA đưa ra thông báo là không hề có sự cấu kết Nga-Trump. Thậm chí, ông Trump còn nhấn mạnh là dù thông báo loan tải tin giả về cuộc điều tra cũng được.

Theo tiết lộ của tờ Washington Post, ông Trump đã yêu cầu Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Giám đốc An ninh Quốc gia Michael Rogers, trong hai dịp riêng biệt, hãy tuyên bố là không hề có cấu kết giữa đội ngũ Trump và Nga. Sự yêu cầu này xảy ra ngay sau khi Giám đốc FBI James Comey trình bày trước Ủy ban Tình báo Hạ viện ngày 20-3 là cơ quan FBI đang điều tra về liên hệ Nga-Trump và những cấu kết giữa những nhân sự trong ủy ban tranh cử của ông Trump với Nga

Hai ông Coats và Rogers đã chia sẻ sự việc không bình thường này với nhau, và riêng ông Rogers đã ghi lại điều này trong một bản ghi nhớ. Tuy nhiên, trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 23-5, hai vị giám đốc này đã không xác định là có hay không điều yêu cầu sai trái của ông Trump đối với hai ông vì cuộc điều tra Trump-Nga và “cản trở công lý” do công tố viên đặc nhiệm Robert Mueller đang tiến hành.

Cũng trong buổi điều trần mở rộng này tại Quốc hội, cựu Giám đốc CIA John Brennan đã cho biết a/ông thấy có những hoạt động rõ rệt của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm ngoái, và b/Nga đã liên lạc với nhiều giới chức trong ủy ban tranh cử của ông Trump. Trước nguy cơ nền dân chủ của Hoa Kỳ có thể bị thao túng, ông Brennan đã gọi nói chuyện trực tiếp với tình báo Nga để phản đối các hoạt động tệ hại của họ, đồng thời loan báo với cơ quan FBI để theo dõi các nhân vật trong nước đang vô tình hay cố ý đi vào bẫy của Nga và phạm tội phản quốc.

Cũng tin nóng của tờ Washington Post ngày 19-5 cho biết, ông Trump đã yêu cầu ông Comey “bỏ qua” cuộc điều tra ông Flynn trong một cuộc gặp tại TBO vào ngày 14-2, chỉ 1 ngày sau khi ông Flynn bị sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia. Ông Comey đã viết lại cuộc gặp và chi tiết lời yêu cầu này của ông Trump trong một memo.

Tờ New York Times ngày 17-5 cũng cho biết, đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump do Phó tổng thống Mike Pence cầm đầu, đã biết rằng ông Flynn đang bị FBI điều tra tội phạm ngay từ đầu tháng Giêng trước khi ông Trump lên nhậm chức, nhưng vẫn thản nhiên cho quyền ông Flynn ra vào TBO và vẫn bổ nhiệm ông Flynn vào một vị trí quan trọng trong nội các Trump. Dấu hỏi cũng được đặt ra là tại sao phải mất tới 18 ngày sau khi bà cựu quyền bộ trưởng tư pháp Salley Yates thân hành tới tận TBO để thông báo là ông Flynn có thể trở thành con mồi của Nga, thì ông Flynn mới bị sa thải. Trong buổi điều trần trước ủy ban điều tra của Thượng viện ngày 8-5, bà Yates còn cho biết bà đã liên lạc với TBO 3 lần về nguy cơ liên quan tới ông Flynn trong các ngày 26, 27 và 28 tháng Giêng. Nhưng TBO đã không hề động đậy cho đến khi tin tức về ông Flynn bị điều tra và nói dối được truyền thông loan tải dồn dập thì ông Flynn mới bị sa thải ngày 13-2. Ngược lại, bà Yates đã bị ông Trump cho nghỉ việc ngày 30-1, chỉ 2 ngày sau khi bà cảnh báo TBO về vụ ông Flynn.

Hiện ông Flynn đang bị điều tra gắt gao với nhiều trát tòa truy hỏi về các liên hệ tài chánh của ông với các thế lực ngoại quốc bao gồm cả Nga. Bên cạnh đó, tin tức rò rỉ cũng cho biết cả Tổng thống Trump và nhiều nhân vật trong ủy ban tranh cử của ông Trump cũng đang bị điều tra về các doanh nghiệp, đường dây chuyển tiền/rửa tiền có thể dính líu tới Nga, và những hoạt động/liên lạc mà họ đã cố tình hay vô tình tiếp tay cho Nga lũng đoạn cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.



Tòa Bạch Ôc: Căn nhà khủng hoảng

Các triệu chứng khủng hoảng là sau khi một tin chấn động do truyền thông tung ra liên quan tới một việc làm, chủ trương, quan điểm hay hành xử của Tổng thống Trump, ngay lập tức:

- Các phát ngôn nhân của TBO đã lên tiếng một đằng, tổng thống lên tiếng một nẻo, hoàn toàn trái ngược nhau.

- Lên tiếng yếu ớt, lung tung vì không nắm vững vấn đề hoặc không biết cách nào để biện hộ cho một hành xử hay phát ngôn quá sai trái của tổng thống. Ngọng cứng khi bị truyền thông vặn hỏi. Đánh trống lảng qua chuyện khác hoặc từ chối thẳng thừng là không còn gì để nói.

- Lặn sâu, bỏ trốn, tránh né truyền thông, vặn truyền hình thật to để át tiếng tường thuật của truyền thông tại TBO.

Một số những ví dụ liên quan tới việc ông Trump sa thải giám đốc FBI, các phát ngôn nhân của ông Trump, kể cả phó Tổng thống Mike Pence đều nói là ông Trump đã ngưng việc ông Comey vì những việc làm sai phạm của ông Comey trong vụ email của bà Clinton. Nhưng sau đó, chính ông Trump nói là đã đuổi việc ông Comey vì vụ điều tra liên quan tới Nga.

Ông Trump còn nói là ông Comey xin gặp ông để xin giữ việc với tân tổng thống, và trong một buổi ăn tối giữa hai người, ông Comey đã nói là ông Trump không bị điều tra. Ông Trump cũng nói là ông Comey đã tuyên bố như vậy tới ba lần. Đây là một điều phi pháp mà người ta khó hình dung xảy ra ở một con người nguyên tắc như ông Comey. Dư luận rò rỉ từ những người rất thân cận với ông Comey cho biết “bữa ăn tối tại TBO là do ông Trump mời, và trong buổi ăn, ông Trump đã đòi ông Comey phải chung thủy với ông Trump, nhưng ông Comey nói là chỉ có thể hứa duy trì sự thành thật.” Ông Trump bèn tweet là ông Comey coi chừng sẽ có một cuộn băng thu lại cuộc nói chuyện giữa hai người. Phía ông Comey rò rỉ là “mong có cuộn băng đó.”

Điều đáng lo đối với ông Trump là ông giám đốc FBI thường có thói quen của bất kỳ một nhân viên FBI nào, đó là ghi chép xuống các điều vừa xảy ra mà có liên quan tới một cuộc điều tra. Đặc biệt, ông Comey lại nổi tiếng về việc viết ra những bản ghi nhớ chi tiết về các sự việc mang tính nhạy cảm và làm ông khó chịu hay phải cảnh giác khi tiếp xúc với ông Trump. Những khó chịu này ông cũng đã chia sẻ ngay sau đó với một số người thân tín, kể cả cựu Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper.

Một người bạn thân của ông Comey nói là ông Comey chờ đợi cơ hội trình bày với quốc dân trong một cuộc điều trần mở rộng trước Quốc hội, tức là trực tiếp truyền thanh cho công chúng, thì ông Trump sẽ thấy rất là ông Comey rất “đáng sợ” về những sự thật mà ông sẽ nói ra.

Làn sóng dư luận tiếp tục vây quanh các câu hỏi:

Tại sao ông Trump vẫn hết lời khen ngợi, bênh vực, bao che cho ông Flynn, một người đang bị điều tra bởi nhiều cơ chế chính phủ khác nhau về cả tính chất tội phạm lẫn tình báo? Tin tức rò rỉ cũng cho biết hai người tiếp tục liên lạc với nhau. Ông Flynn còn cho biết là ông Trump gọi điện thoại khích lệ ông Flynn “stay strong”, hãy “đứng vững” và mong sẽ có ngày mời ông Flynn trở lại làm việc trong TBO. Trong khi đó, ông Trump lại tấn công ông Comey không tiếc lời với những chữ miệt thị, bất kính đối với một giới chức cao cấp quốc gia. Nếu không có gì phải sợ hay che dấu, tại sao ông Trump lại tìm đủ mọi cách để ngăn cản cuộc điều tra về mối liên hệ với Nga. Được biết, các phụ tá tranh cử của ông Trump đã liên lạc 18 lần với Nga kể từ tháng 4 đến ngày bầu cử mồng 8-11, 2016, và còn liên lạc nhiều lần sau đó khi đã thắng cử.

Trước tình huống nghiêm trọng của hiện tượng thao túng quyền lực từ tổng thống, đã có những phản ứng:

Lên án nặng nề từ phía đảng Dân Chủ đối với ông Trump và hàng ngũ. Tuy nhiên, những tiếng nói chống đối và đòi phải thiết lập ủy ban điều tra độc lập về vụ Nga-Trump cũng vang lên từ đảng Cộng Hòa càng ngày càng nhiều và mạnh mẽ hơn. Dư luận đang đòi truất phế ông Trump, kể cả những nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng Hòa trước đây im lặng hay tỏ ý binh vực ông Trump, nay cũng đã đổi quan điểm. Các cố vấn đã đề nghị ông Trump phải có một luật sư riêng để cố vấn ông về cách ứng xử thích hợp hầu tránh các phát biểu cũng như tweets có hại cho chính ông. Những điều tự buộc tội mình này sẽ nguy hại nếu ông Trump bị xét là có tội và đem ra xử. Tin tức ngày 23-5 cho biết, ông Trump đã chọn luật sư thân cận tại New York, ông Marc Kasowitz - một người không có kinh nghiệm về phương diện chính trị, làm đại diện pháp lý trong vụ điều tra liên hệ Nga-Trump. Sự chọn lựa này, cũng như lựa chọn các nhân vật trong nội các và TBO của ông Trump nói lên sự kiện ông Trump đặt ưu tiên lòng chung thủy của những người làm việc cho ông, hơn là khả năng đóng góp cho đất nước. Điều này cũng được thể hiện qua việc ông Trump bổ nhiệm con gái Ivanka và con rể Jared Kushner làm cố vấn tối cao trong TBO.

Dư luận cũng xôn xao so sánh sự việc đang xảy ra với ông Trump không khác gì vụ Watergate đã khiến Tổng thống Nixon bị buộc phải từ nhiệm trong nhục nhã. Hiện tượng thu băng, nói dối và đuổi công tố viên đặc biệt để che dấu tội lỗi thời ông Nixon được ví như việc ông Trump sa thải bà cựu quyền bộ trưởng Tư pháp Sally Yates, công tố viên liên bang Preet Bharara, và bây giờ là giám đốc FBI James Comey.