Trump Gặp Đức Giáo Hoàng: Sẽ Hợp Tác Y Tế, Giáo Dục, Di Dân...

ROME - Nguyên thủ Hoa Kỳ được vị Chủ chiên của Ki-tô-giáo thế giới tiếp trong chặng dừng chân thứ 3 của chuyến xuất ngoại đầu tiên trong thời gian đầu của nhiệm kỳ TT – ông Trump mô tả buổi triều kiến tại toà thánh Vatican là “tuyệt vời”.Các bất đồng về di trú, thay đổi khí hậu và tường ngăn biên giới Hoa Kỳ/Mexico đã đuợc thảo luận vào dịp này.Ông Trump từ Israel và Palestine bay sang châu Âu sau khi khuyến khích 2 phe Trung Đông trở lại đối thoại.Bắt đầu chuyến công du 9 ngày, trước tiên TT Hoa Kỳ đến vương quốc Saudi Arabia là đồng minh thân thiết trong vùng Vịnh Arap – tại đây, ông hô hào các nước Hồi Giáo dẫn đầu nỗ lực đánh bại khủng bố Hồi Giáo quá khích.Tại Vatican, TT Trump đuợc Tổng giám mục Georg Ganswein nghênh đón và đuợc vệ binh Thụy Sĩ hộ tống tới thư phòng của Giáo hoàng. Giáo hoàng Phanxicô không có vẻ tươi vui như khi tiếp các nguyên thủ khác – nhưng cả 2 vị tỏ ra thoải mái hơn sau nửa giờ đàm đạo, theo mô tả của nhà báo.Thông cáo chung do toà thánh công bố sau đó ghi: 2 bên chia sẻ quyết tâm về đời sống, tự do tôn giáo và luơng tâm, và hy vọng có thể hợp tác trong việc phục vụ mọi người trong các lãnh vực y tế, giáo dục và hỗ trợ di dân. Về các vấn đề quốc tế, 2 nhà lãnh đạo trao đổi ý kiến về khuyến khích hoà bình khắp thế giới bằng thương luợng chính trị và đối thoại liên tôn – nhu cầu bảo vệ các cộng đồng Thiên chuá giáo cũng đuợc đề cập tới. Cuối buổi gặp gỡ, 2 bên trao đổi qùa tặng. Ông Trump đuợc tặng 1 phiên bản thông điệp hoà bình có chữ ký của Giáo hoàng cùng 1 số bài viết của ngài về nhu cầu bảo vệ môi trường. Giáo hoàng cho TT Trump xem 1 điêu khắc nhỏ hình cành olive với ý muốn TT thứ 45 là cành olive để xây dựng hoà bình.Người ta còn nhớ trong thời gian tranh cử diễn ra tại Hoa Kỳ năm 2016, Giáo hoàng thăm Mexico và tuyên bố: những ai chọn xây tường không xây cầu không là tín hữu Công Giáo. Sau đó, ứng viên Trump mô tả lời bình của Giáo hoàng là “đáng hổ thẹn”. Qua tháng 2-2017, không lâu sau khi ký sắc lệnh hạn chế di trú, Giáo hoàng phóng twitter ghi rõ “Biết bao lần kinh Thánh đòi hỏi chúng ta tiếp đón di dân và ngoại nhân, nhắc nhở rằng chúng ta cũng là nguời lạ”.BBC tường thuật: cuộc gặp gỡ tại Vatican ám chỉ có nhiều điều đoàn kết chúng ta hơn những điểm gây chia rẽ. Nhưng, các bất đồng vẫn là thực.Đoàn tháp tùng TT Trump ngoài phu nhân Melania, con gái và con rể, còn có ngoại trưởng Rex Tillerson và cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster. Bà Melania là tín đồ Công Giáo thỉnh cầu Giáo hoàng làm phép xâu chuỗi – Giáo hoàng hỏi bà cho phu quân an món gì. Giáo hoàng định gợi ý pizza, nhưng lại nói potica là 1 loại bánh Slovenia phổ thông tại quê hương đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.Phóng viên báo tin: mặc dù sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát tại thủ đô Italy, khoảng 100 người biểu tình chống Trump tập họp tại 1 công viên của thành phố Rome.Tin của thông tấn Đức DW ghi: TT Trump khẳng định không quên những lời dặn dò của Giáo hoàng.Tường thuật của Reuters ghi: Giáo hoàng không nói gì cũng không mỉm cười khi TT Trump lên tiếng chào hỏi (rằng đuợc diện kiến Giáo hoàng là vinh dự rất lớn) theo ghi nhận của White House Pool.Nhà báo nhắc lại: trong thời gian tranh cử, ứng viên Trump tuyên bố “Nếu Vatican bị ISIS tấn công, tôi có thể hứa Giáo hoàng sẽ chỉ có thể mong đợi và cầu nguyện để Donald Trump là TT”.