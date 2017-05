Chùa Phổ Linh Trang Nghiêm Mừng Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Linh.

Garden Grove (Bình Sa)- - Vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017 Chùa Phổ Linh tọa lạc tại số 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, do Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL. 2561 -2017.Mặc dù trong một ngày Chủ Nhật rất bận rộn với những sinh hoạt cộng đồng tại Quận Cam, cùng một lúc có 5 ngôi chùa tổ chức đại lễ Phật Đản nhưng số đồng hương Phật tử đến tham dự tại Chùa Phổ Linh rất đông, đa số là giới trẻ.Chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang (Santa Ana), Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện chủ chùa Hội Phước (tiểu bang New Mexico), Ni Trưởng Ánh Liên, Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Điều (VN), Ni Sư Thích Nữ Tịnh Phước Chùa Phổ Đà, cùng qúy chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đến từ các chùa, tự viện trong vùng Nam California,Về phía quan khách có Thị Trưởng Thành Phố Westminster Ông Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove Ông Bùi Thế Phát, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, một số các đại diện hội đoàn, đoàn thể Phật Giáo, các cơ quan truyền thông và đông đảo đồng hương Phật tử…Sau phần nghi thức khai mạc, Ni Sư Thiền Tuệ, Viện Chủ, Trưởng ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản 2017 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của qúy Chư tôn đức Tăng, Ni cùng đồng hương Phật tử.Ni Sư nói: “Mắt Thế Tôn nhìn sâu thăm thẳm - Miệng mỉm cười hàm chứa đức khoan dung - Tuệ tri kia xuyên suốt thấu tâm can - Đem Chánh Pháp lưu truyền cho nhân thế.”Ni Sư tiếp: “Đón chiếc xe nghịch lộ vối thời gian bước đến xứ Ấn Độ, nơi mà cách đây 25 thế kỷ một bậc vĩ nhân đã xuất hiện nơi đời. Ngài thị hiện như một huyền thọai vào ngày trăng tròn tháng Tư dưới cội cây Vô Ưu trên bảy bước hoa sen rực rỡ tại vườn Lâm Tỳ Ni Thành Ca Tỳ La Vệ trong một bối cảnh mà xã hội khắc nghiệt, phân chia nhiều giai cấp của Ấn Độ thời bây giờ. Chính vì thế mà sự xuất hiện của Ngài đã vén lên bức màn vô minh đưa thông điệp tình thương đến với muôn loài...”Sau khi nhắc lại lịch sử ngày Đức Phật ra đời cách nay hơn 25 thế kỷ, Ni Sư Thiền Tuệ đã ca ngợi giáo pháp của Ngài, “Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kiếp phù sinh trôi nổi biết bao lần mà giáo pháp của Ngài vẫn không bị vùi chôn theo dòng đời ô trược của thời gian và không gian. Giáo lý của Ngài rất lặng lẽ nhưng đã nhẹ nhàng len lỏi đến với tất cả các lãnh thổ và dân tộc trên thế giới. Ấy thế mà vẫn không làm tổn thương đến sinh mệnh hay đời sống tâm linh của bất kỳ ai.”Trong lúc nầy, Ni Sư cũng dẫn chứng lời nói của giáo sư Rhys Davids và cựu Thủ Tướng Sri Lanka ca ngợi Bát Chánh Đạo của Phật Giáo và “từ những vẻ đẹp hoàn hảo ấy, nên hôm nay chùa Phổ Linh chúng con kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sanh PL. 2561, Dương Lịch 2017. Từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, chúng con nguyện xin mở rộng ánh mắt và vòng tay yêu thương hướng đến những nơi mà đâu đó còn đang gánh chịu những thiên tai bão lụt. Đâu đó còn đang đẫm máu với điên cuồng khủng bố; Đâu đó còn đang vang dội của làn khói chiến tranh; Đâu đó còn nạn đói nghèo, tật bệnh vẫn cứ rình rập cướp đi những sinh linh vô tội; và xin hướng về bên kia bờ đại dương vẫn còn đó bao mảnh đời bất hạnh, nước mắt cứ nhạt nhòa nơi quê hương Việt Nam.”Ni Sư tiếp: “Nếu lễ kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh chiều hôm nay có chút phần công đức, thì ban tổ chức Chùa Phổ Linh nguyện xin đem công đức nầy kết thành tràng hoa Vô Ưu kính dâng lên cúng dường mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng và hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong hằng hà sa pháp giới.”Cuối cùng, Ni Sư đảnh lễ cầu nguyện “Hòa Thượng chứng minh, sức khỏe khương ninh, trí tuệ rạng ngời để thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc nơi phương trời viễn xứ. Thành tâm kính chúc chư huynh đệ pháp lữ: Đạo tâm kiên cố, đạo hạnh viên dung, đạo lực kiên cường và đạo quả viên thành. Kính chúc chư vị dân cử mãi mãi là những nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Sau cùng xin kính chúc những vị Phật tử hộ pháp thân thương đang hiện diện cũng như vắng mặt luôn sống an lành dưới nền trời mây trắng của Đức Từ Tôn...”Sau diễn văn khai mạc, ban hợp ca chùa Phổ Linh trình bày nhạc phẩm “Trăng Tròn Tháng Tư.”Ni Sư Viện Chủ giới thiệu Phật tử Vô Thường góp một bài thơ và các Phật tử: Thiện Quang, Tâm Quả, Hoa Bảo, Linh Nhã, Tịnh Mỹ, Phổ Đức, Minh Hương, Mỹ Ngọc, Thủy Huỳnh và Tuấn Quang đóng góp lời ca, tiếng nhạc làm cho buổi lễ thêm phần long trọng.Tiếp theo Ni Sư Viện Chủ cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, chứng minh buổi lễ lên ban Đạo Từ.Mở đầu HT. tán thán công đức qua những cố gắng của Ni Sư Thiền Tuệ và Phật tử Đạo Tràng Phổ Linh đã tạo dựng ngôi chùa thật khang trang làm nơi tu học cho Phật tử.Như những lời tâm tình, Hòa Thượng cho biết đã nhiều lần được Ni Sư Thiền Tuệ mời đến chùa Phổ Linh nhưng không có dịp. Nay mới đến được, và đi trên đường Dale, Thầy nhìn thấy mấy ngôi đạo tràng có cờ Phật Giáo tung bay mà cảm thấy lòng chứa chan vui sướng và tất cả chúng ta đều có phước được sống tại đất nước Hoa Kỳ là nhất, nhưng được ở tiểu bang California và nhất là ở Nam California mới là tuyệt vời; vì ở Nam Cali, nhiều thành phố có những ngôi chùa lớn nhỏ.“Riêng ở thành phố Westminster có ông Thị Trưởng gốc Việt đang có mặt tại đây nên chúng ta mới có Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo, mới có con đường mang tên đại lộ Trần Hưng Đạo, rồi ở Garden Grove thành phố có đông dân đứng thứ nhì ở Quận Cam, chúng ta có ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng nên nay mai chúng ta có tượng đài Vua Quang Trung.”Hòa Thượng cũng cám ơn các cơ quan truyền thông đã loan tin đại lễ Phật Đản khắp nơi và cám ơn các anh chị em nghệ sĩ...Hòa Thượng cũng nhắc đến người mẹ của Hòa Thượng đã sinh ra thầy trong một gia đình vô cùng nghèo khổ ở miền quê, và mẹ thầy chỉ mong con sao trắng, đẹp, thông minh chứ đâu có nghĩ sau này con mình trở thành một Hòa Thượng. Nhân nhắc đến ngày đại lễ Phật Đản tổ chức tại Mile Square Park vừa qua, Hòa Thượng Minh Mẫn cho rằng Miles Square Park là một vườn Lâm Tỳ Ni, vì Đức Phật mới sinh ra ở đó ngày 23 tháng Tư, 2017. Còn bà mẹ Việt Nam của chúng ta sinh hạ 100 người con, chúng ta là 50 người may mắn ở đây, còn 50 người con khác còn đang sống đau khổ tại quê nhà, chúng ta hãy nghĩ đến những người anh em đó để chia cơm xẻ áo cho họ…Sau đó Ban tổ chức mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Phát Bùi lên phát biểu, trong lời phát biểu hai vị nầy đều bày tỏ sự vui mừng được đến tham dự đại lễ Phật Đản tại chùa Phổ Linh. Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove Ông Phát Bùi trao tặng Ni Sư Viện Chủ hai Bằng Tưởng Lục, một của thành phố Garden Grove, một của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Để ghi nhạn những đóng góp của Ni Sư Viện Chủ và Phật Tử Đạo Tràng Phổ Linh trong những sinh hoật chung của Thành phố.Trong lúc nầy Ni Sư viện chủ cảm ơn hai vị dân cử và sau đó tặng mỗi vị một chậu hoa lan do chính Ni Sư trồng trong khu thờ Tôn Tượng Đức Phật Quan Âm lộ thiên.Phật tử Tâm Quả thay mặt ban tổ chức lên cám ơn qúy chư tôn Đức Tăng Ni, qúy quan khách cùng đồng hương Phật tử.Cuối cùng Ni Sư Viện Chủ cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cử hành nghi thức đản sinh, chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử cùng đọc trang kinh Khánh Đản, sau đó là lễ tắm Phật.Sau phần nghi lễ. Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm trai đường thọ trai và đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do đạo tràng chùa Phổ Linh khoản đải để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đản Sinh do anh chị em trong đạo tràng và một số các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc: Chùa Phổ Linh ở: 11612 Dale St, Garden Grove CA 92841, điện thoại số (714) 204-8933.