TNS Janet Nguyễn giới thiệu Little Saigon trong chương trình ‘Samantha Brown’s Places to Love’ của đài truyền hình PBS

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giới thiệu Little Saigon trong chương trình ‘Samantha Brown’s Places to Love’ của đài truyền hình PBS





(Garden Grove, CA) Hôm Chủ Nhật, Ngày 7, Tháng Năm, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cùng với Cô Samantha Brown là một nhân vật nổi tiếng thế giới trong các chương trình du lịch của đài truyền hình “Public Broadcasting Service” (PBS) đã đến nhà hàng Thành Mỹ trên đại lộ Bolsa, Westminster, để quay tập phim sắp chiếu của chương trình “Samantha Brown’s Places to Love.” Chương trình du lịch được truyền hình toàn quốc này sẽ nhấn mạnh đến vùng Little Saigon của Quận Cam, và có sự xuất hiện của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, chia sẻ về cuộc hành trình của Bà, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, và nói về tầm quan trọng của Little Saigon là trung tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.





“Little Saigon là một viên ngọc mang tính chất văn hóa, xã hội, và lịch sử, xứng đáng được giới thiệu trong một chương trình có tầm mức quốc tế như vậy,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Khi trưởng thành và thường xuyên đến Little Saigon, Tôi rất vinh dự được đại diện cho khu vực này trong hơn một thập niên, từ vai trò Giám Sát Viên Quận Cam cho đến hiện tại là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, là một vinh dự đặc biệt cho Tôi được đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong chương trình này, và để giới thiệu với thế giới những công trình lịch sử và các món ăn độc đáo của Little Saigon.”





Samantha Brown bắt đầu sự nghiệp trong lãnh vực truyền hình từ năm 1999, từng làm những chương trình nổi tiếng như: “Great Hotels,” “Passport to Europe,” và “Passport to Latin America.”





Trong hơn 13 năm qua, Samantha đã đến hơn 220 thành phố tại 49 quốc gia, và 30 tiểu bang tại Hoa Kỳ, sản xuất hơn 160 giờ truyền hình. Chương trình mới của cô, “Samantha Brown’s Places to Love,” bắt đầu quay phim tại Texas vào đầu năm nay, và Samantha sẽ đi khắp thế giới, khi cô đề cập đến những nơi du lịch quan trọng.

Chương trình sẽ bắt đầu được trình chiếu trên đài PBS vào Tháng Giêng, 2018.





Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.