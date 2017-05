Cựu Giám Đốc CIA: Nga Táo Bạo Can Thiệp Vào Bầu Cử Mỹ 2016; Trump Yêu Cầu Giám Đốc DNI và NSA Phủ Nhận Sự Toa Rập Giữa Đoàn Vận Động Tranh Cử Với Nga

WASHINGTON - Báo Washington Post đưa tin: TT Trump yêu cầu cựu giám đốc Dan Coats của “tình báo quốc gia - DNI” và cựu giám đốc Michael Rogers của “an ninh quốc gia - NSA” phủ nhận các liên lạc giữa đoàn tranh cử của ông với viên chức Nga.Trong buổi điều trần tại ủy ban tình báo Hạ Viện ngày 20-3, giám đốc FBI James Comey xác nhận đang điều tra âm mưu quấy rối của Moscow trong chu kỳ tuyển cử 2016.Ông Coats và ông Rogers cùng từ chối yêu cầu của TT Trump, vì tin là không thích hợp, theo tiết lộ của các viên chức.Các viên chức cao cấp của Bạch Ốc cũng nói chuyện với các cựu giám đốc an ninh tình báo về khả năng trực tiếp can thiệp vào cuộc điều tra của FBI, theo tin trên ấn bản của Washington Post hôm Thứ Hai. Cũng có tin TT Trump yêu cầu giám đốc Comey bỏ qua cuộc điều tra về các liên lạc với Nga của Tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của nội các Trump, trong 1 buổi họp Tháng 2, 1 ngày sau khi ông Flynn bị ép từ chức, theo biên bản ghi nhớ của giám đốc Comey.Hôm Thứ Tư tuần qua, cựu giám đốc FBI Robert Mueller đuợc giao nhiệm vụ công tố viên đặc biệt để chỉ huy cuộc điều tra của FBI – 2 ngày sau, Washington Post đưa tin: cuộc điều tra đã tiếp cận 1 cố vấn thân cận của TT Trump.Đầu tuần này, ông Flynn vận dụng tu chính án hiến pháp số 5 để không chấp nhận trát đòi tài liệu về các quan hệ với viên chức Nga giữa Tháng 1-2015 và Tháng 1-2017 từ ủy ban tình báo Thượng Viện.Phụ tá khoa trưởng Jens David Ohlin tại Cornell Law School nhận xét: toàn bộ khung cảnh về thái độ của ông Trump sẽ đưa tới tố giác về cản trở công lý, vì ông Trump yêu cầu ông Comey ngưng điều tra về Tướng Flynn và sa thải ông Comey vì ông này không chiều ý. Hơn nữa, sau đó chính ông Trump xác nhận qua làn sóng truyền hình: giám đốc Comey bị đuổi vì cuộc điều tra về các hoạt động gây ảnh huởng bầu cử của Nga. Luật gia Ohlin chuyên về hình sự nói: ông Trump định dùng các giám đốc của DNI và NSA như là công cụ ngăn trở cuộc điều tra đang diễn ra.Theo các viên chức an ninh tình báo cao cấp, yêu cầu của ông Trump đe dọa khả năng làm việc độc lập của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, cũng nêu nghi vấn với uy tín của FBI.Phụ tá khoa trưởng Ohlin nói thêm: mọi sự trở nên tệ hại hơn với Bạch Ốc.Trong khi đó Cựu giám đốc CIA John Brennan xác nhận với đoàn điều tra của Hạ Viện: Moscow táo bạo can thiệp vào chu kỳ tuyển cử 2016, gồm các tiếp xúc với đoàn tranh cử của ứng viên Trump - nhưng, ông Brennan không nói là “toa rập”.Ông Brennan nói với dân biểu Trey Gowdy “Tôi thấy tương tác mà trong đầu óc tôi nêu nghi vấn về toa rập”. Ông ủng hộ cuộc điều tra của FBI vì nhu cầu tìm ra các đầu dây mối nhợ. Trong buổi điều trần hôm Thứ Ba, các dân biểu hỏi ông Brennan về cách viên chức Nga “tuyển mộ” nguồn tin, theo cách cố tình hay ngẫu nhiên. Theo nhận xét của cựu giám đốc CIA, người có khuynh hướng phản bội không biết họ đang hành động theo hướng phản bội cho tới khi quá muộn. Ông nhận thấy hành động quấy rối của Nga trong muà Hè năm ngoái và trong 1 cú điện thoại ngày 4-8-2016 chính ông đã cảnh cáo viên chức FSB của Nga, là Alexander Bortnikov về can thiệp mở rộng. Bortnikov chối cãi, theo lời ông Brennan.Dân biểu Mike Turner gặng hỏi có bằng chứng hay không về toa rập, thì ông Brennan trả lời “Những tiếp xúc như thế trong cùng thời gian kể trên làm tăng quan ngại của tôi”. Ngoài ra, cựu giám đốc CIA nghĩ rằng ông Trump đã vi phạm thủ tục khi tiết lộ thông tin mật trong lúc tiếp ngoại trưởng Nga và ĐS Nga hôm 10-5 tại Bạch Ốc.Các viên chức điều trần tại Capitol Hill cùng trong ngày Thứ Ba cũng gồm có cựu giám đốc DNI Dan Coats và cựu giám đốc NSA Michael Rogers.Tin CNN cho hay: ông Coats không bình luận về thông tin theo đó ông đuợc TT Trump yêu cầu phủ nhận bằng chứng về “toa rập” với viên chức Nga, khi trả lời chất vấn của nghị sĩ John McCain. Ông Coats đả kích các thẩm lậu từ cộng đồng an ninh tình báo là “rất tiêu cực” với an ninh quốc gia.