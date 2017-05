45% Công Nhân Tại VN Có Mức Lương Không Đủ Sống

Có tới 45% công nhân tại Việt Nam không đủ sống với mức lương quá thấp phải làm thêm, theo bản tin của báo Giao Thông cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin Giao Thông viết rằng, “Sáng 23/5, Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) đã công bố kết quả khảo sát về tiền lương, thời gian làm thêm, được thực hiện từ tháng 3 - 4/2017.“Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành trên 2.550 lao động. Trong đó, trực tiếp lấy ý kiến của gần 1.400 lao động thuộc 70 doanh nghiệp và điều tra ngoài khu trọ với gần 1.200 lao động thuộc hơn 20 doanh nghiệp trong các ngành công thương, nông nghiệp, khai khoáng trong cả nước. Kết quả nghiên cứu về tiền lương cho thấy, có tới gần 33% lao động được khảo sát cho biết, thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tằn tiện, sống kham khổ, 12% trong số này cho biết, thu nhập và tiền lương không đủ sống và phải làm thêm, chỉ có 16% là thu nhập có dư (chủ yếu là công nhân mỏ, khai khoáng).”Bản tin Giao Thông cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Tuy nhiên, theo ông Mai Đức Chính, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lao động chấp nhận tăng ca là bước đường cùng. Đây cũng chính là lý do Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị không nâng giờ làm thêm của công nhân. “Ngoài lương cơ bản khoảng 3,5 - 4 triệu đồng thì lao động cộng thêm khoảng 1 triệu đồng tiền tăng ca, 50.000 đồng tiền hỗ trợ chỗ ở, tiền đi lại..., được khoảng 5 triệu đồng. Thu nhập có thể tăng lên một chút, nhưng hệ lụy tới sức khoẻ rất lớn”, ông Chính phân tích.”Báo này cũng cho biết thêm về những hệ lụy của tình trạng công nhân phải làm thêm để có đủ tiền sinh sống như sau.“Làm thêm giờ để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đời sống gia đình của công nhân, tăng nguy cơ bị tai nạn lao động, nhưng hiện nay, nhiều công nhân vẫn muốn tăng ca bởi thu nhập hiện không đủ sống. Theo Viện Công nhân - Công đoàn, người lao động (NLĐ) phải tăng ca để có thêm tiền, thêm được một bữa ăn ca, thậm chí là để tránh cái nắng nóng trong những căn phòng trọ chật chội…“Sáng 23.5, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Chương trình Better Work Việt Nam tổ chức Hội thảo điều kiện lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và năng suất lao động, an toàn, sức khỏe NLĐ. Chủ trì hội thảo, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng tình trạng làm việc theo tính chất dây chuyền hiện nay với điều kiện lao động không đảm bảo, tăng thời gian làm thêm giờ khiến nhiều NLĐ làm việc căng thẳng, dẫn đến mệt mỏi, suy giảm sức khỏe, từ đó làm giảm hiệu suất và sự chú ý, làm giảm năng suất lao động, chất lượng công việc, giảm sút, tăng nguy cơ mắc một số bệnh như tim mạch, đau mỏi cơ xương khớp, đau đầu…”