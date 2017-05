Phỏng Vấn Giám Đốc Trung Tâm Asia – Thy Vân Về Dvd Sài Gòn Của Tôi Phát Hành 25-5-2017

Giám đốc trung tâm Asia - Thy Vân.

Trung tâm Asia do nhạc sĩ Anh Bằng thành lập thập niên 1980 tại Hoa Kỳ, đã thực hiện những sản phẩm ca nhạc giá trị, cung cấp món ăn tinh thần cho khán giả khắp nơi. Nhạc sĩ Anh Bằng đã qua đời năm 2015 và ái nữ của ông là cô Thy Vân trông coi trung tâm Asia nhiều năm nay, tiếp tục con đường nghệ thuật mà người nhạc sĩ đã đặt ra.Mặc dù là giám đốc trung tâm Asia nhưng Thy Vân rất ít khi xuất hiện trước công chúng, trả lời hay phát biểu về những sinh hoạt âm nhạc của trung tâm.Nhân dịp trung tâm Asia phát hành cuốn DVD Asia Golden 5 mang tên Sài Gòn Của Tôi vào ngày 25-5-2017, nhân dịp lễ Memorial. Xin mời quí vị xem phần phỏng vấn Thy Vân.Phương Thu: Xin chị Thy Vân nói về cuốn DVD Sài Gòn Của Tôi?Thy Vân: Mấy năm gần đây, sức khỏe tôi rất kém. Khi nhạc sĩ Anh Bằng- bố tôi mất, sự đau buồn làm tôi yếu đi nhiều và năm ngoái tôi phải vào nhà thương cấp cứu, bệnh rất nặng, ai cũng nghĩ là khó qua khỏi. Nhưng một phép lạ đã làm tôi bình phục vào đầu năm 2017. Và tôi bắt tay vào việc thực hiện cuốn băng Sài Gòn Của Tôi ra mắt vào dịp lễ Memorial Day.Phương Thu: Lý do chọn cái tên Sài Gòn Của Tôi cho cuốn băng?Sài Gòn Của Tôi dịch ra Anh ngữ là My Saigon, nghe gọn gàng. Thành phố Sài Gòn đã mất tên, những người Lính Việt Nam Cộng Hòa dần dần ra đi, chỉ còn lại trong những tác phẩm nghệ thuật. Cuốn băng ra mắt khán giả vào dịp lễ Chiến Sĩ Trận Vong- Memorial Day của nước Mỹ, mùa lễ này tưởng nhớ và vinh danh những chiến sĩ đã hi sinh, hồi tưởng những kỷ niệm hào hùng, lý tưởng đẹp đẽ.Phương Thu: Hướng đi tương lai của trung tâm Asia ra sao?Thy Vân: Kỹ nghệ âm nhạc đã xuống vì thời thế đổi thay. Người ta coi trên Facebook, Youtube, kỹ thuật hiện đại làm cho việc sang băng lậu dễ dàng hơn. Trước đây một cuốn DVD có thể bán được mấy chục ngàn cuốn, bây giờ thường thường là mười mấy ngàn cuốn.Dù khó khăn nhưng trung tâm Asia vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện với đường hướng đã có từ bao nhiêu năm nay. Mỗi cuốn băng hình ra đời là món ăn tinh thần cho khán giả khắp nơi, giới thiệu những ca sĩ mới, những ca khúc mới và điều quan trọng là duy trì sinh hoạt nghệ thuật cho cộng đồng chúng ta ở hải ngoại.DVD Sài Gòn Của Tôi là một tác phẩm ca nhạc giá trị. Rất mong quí khán giả mua ủng hộ cho trung tâm Asia.