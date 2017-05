Viện Việt Học Mời Nghe Nhạc Guitar Cổ Điển Với Yenne Lee

Bích chương.

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS) xin trân trọng kính mời quý bạn yêu nhạc Guitar Cổ điển tham dự buổi họp mặt tháng 6, 2017 với một chương trình biểu diễn đặc biệt của danh cầm Guitar Đại Hàn YENNE LEENgày giờ: Thứ sáu 2 tháng 6, 2017 lúc 8 giờ tốiĐịa điểm: Viện Việt Học - 15355 Brookhurst St #222, Westminster, CA 92683.Chương trình:• 7:00 - 8:00 pm >> VACGS Guitar Ensemble thực tập• 8:00 - 9:00 pm >> Trình diễn Guitar Cổ điển - YENNE LEE• 9:00 - 10:00 pm >> Thành viên VACGS trình diễn• Vé: $5 ủng hộ tại cửa.Yenne Lee là một trong những Tây ban cầm thủ Cổ điển sáng chói nhất của Hàn Quốc. Cô đã từng thắng nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc tranh tài về guitar ở Hàn Quốc và đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Guitar Cổ điển Quốc tế tại Indiana năm 2013.Yenne đã biểu diễn tại các nhà hòa nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ, và cũng là một thành viên của Botticelli Guitar Quartet đã thâu tác phẩm Four Seasons của Vivaldi cho hãng đĩa SONY Classical vào năm 2009. Cô cũng có một kênh nhạc riêng trên Pandora Internet RadioLà một nghệ sĩ đa tài, sở thích âm nhạc của Yenne nằm trong cả nhạc guitar cổ điển lẫn nhạc pop. Album CD độc tấu guitar đầu tay của cô, "Beautiful", gồm 10 bản nhạc pop nổi tiếng của thập niên 1970. Hiện Yenne sắp ra mắt một số album, mỗi CD mang một chủ đề khác nhau nhằm giới thiệu khả năng vô tận của cây đàn guitar cổ điển.Yenne tốt nghiệp Cử nhân Âm nhạc tại Đại học Quốc gia Seoul, Thạc sĩ Âm nhạc tại Trường Âm nhạc Mannes ở New York và Tiến sĩ Âm nhạc chuyên về guitar cổ điển tại Trường Âm nhạc Manhattan năm 2015. Hiện cô đang dạy tại Đại học Rutgers, New Brunswick.Ngoài những tác phẩm lừng danh của Fernando Sor, Agustín Barrios Mangoré, Roland Dyens... Yenne sẽ trình bày một số tác phẩm mà cô chuyển soạn từ nhạc pop của Eagles, Bee Gees, Bill Joel và... Trịnh Công Sơn.Sau phần trình diễn, Yenne sẽ dành thì giờ trả lời các câu hỏi về kỹ thuật guitar.Muốn biết thêm chi tiết, xin email www.vacgs@gmail.com hoặc liên lạc: Lê Công Hậu (626) 454-9991