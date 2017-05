Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California Tổ Chức Ngày Lễ Mẹ Tri Ân, Vinh Danh Các Bà Mẹ Trong Cộng Đồng Việt

Hình ảnh trong Ngày Lễ Mẹ.

Westminster (VB)- - Liên tục trong mười bảy năm qua, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California do Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn là Hội Trưởng đã tổ chức ngày Lễ Mẹ để tri ân và vinh danh các bà mẹ trong cộng đồng Người Việt tại Nam Nam California.Ngày Lễ Mẹ 2017 được tổ chức vào tối Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017 đúng vào ngày Mothers Day, tại nhà hàng Seafood World, hơn 500 quan khách, các thành viên của hội và gia đình tham dự, trong số có 300 cụ từ 70 tuổi trở lên lệ phí nhà hàng do hội đài tho. Các cụ đến tham dự trước khi bước vào nhà hàng, ban tổ chức trao tận tay cho mỗi người một bông hồng tươi thắm để chức mừng các cụ.Trước khi khai mạc chính thức, một số ca sĩ lên trình diễn những bản nhạc về Mẹ để giúp vui trong đó có Nhóm DS Kim Toàn, DS Duyên, BS Tuấn, Cô Quốc An, Cô Liễu, Ca Sĩ Lan Ngọc, Ca Sĩ Thảo, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi...Chương trình chính thức bắt đầu với phần chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, trong lúc nầy Bà Hội Trưởng Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn hát bản quốc ca Hoa Kỳ, sau phần nghi thức, toàn ban hợp ca hát bản “ Cô Gái Việt” để chào mừng quan khách và đồng hương tham dư.Tiếp theo Bà Hội Trưởng Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông đã giúp Hội Phụ Nữ Việt Mỹ trong nhiều năm qua, loan tải kịp thời tin tức về những hoạt động của hội đến với đồng hương, cảm ơn các vị mạnh thường quân đã yểm trợ cho Hội, nhiều vị đã góp công sức cho việc tổ chức ngày lễ Mẹ… Sau đó bà cũng đã tường trình một số công tác mà hội đã hoạt động trong thời gian qua, xác định về chủ trương hoạt động của hội từ khi mới thành lập đến nay bà cho biết: “…Suốt 17 năm nay, Hội chúng tôi đã tổ chức ngày Lễ Mẹ không ngoài mục đích tiếp tay với các tổ chức, hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc tại Hải ngoại. Hội chúng tôi không ngớt đề cao những đức tính về sự hy sinh cao quý của các bà mẹ Việt Nam. Ngoài sự quán xuyến, tảo tần, nhẫn nhục, người đàn bà Việt Nam còn tỏ ra rất thủy chung với chồng con. Chính lối sống kính trên nhường dưới, hay trên thuận dưới hòa của người đàn bà Việt Nam đã đóng góp nhiểu vào những sinh hoạt xã hội, nhờ vậy mà con cháu chúng ta cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong mọi lãnh vực tại xứ người. Hội Phụ Nữ Việt Mỹ cũng góp phần chia xẻ nỗi ưu tư, khắc khoải, lo lắng của các bậc phụ huynh là làm sao cho con cháu chúng ta nhận biết và gìn giử cội nguồn, phát huy và duy trì những truyền thống tốt đẹp của dân tộc…”Sau đó Hội vinh danh, tặng vòng hoa và qùa lưu niệm cho các cụ từ 88 tuổi trở lên, trong số có các cụ: Hải Yến 90 tuổi, Quách Thị Trà 89 tuổi, Trương Hòa 90 tuổi, Nguyễn Mộng Khanh 94 tuổi, Bùi Bội Thừa 98 tuổi, Phan Thi Bông 88 tuổi, Đinh Thi Nai 89 tuổi, Nguyễn Thi Thiệu 95 tuổi …Ngoài những tiết mục trên, Hội còn tổ chức một cuộc thi trang phục đẹp dành cho 16 quý bà từ 70 tuồi trở lên do tham dự viên các bàn chọn bầu với danh sách các cu được xướng danh từ số 1- 17 được mời lên sân khấu với áo dài đủ màu sắc, tay cầm quạt có số báo danh, đi một vòng quanh sân khấu để quan khách từng bàn bầu chọn… Kết qua được khán giả bầu chọn: Hoa hậu: bác Nguyễn Thị Khanh, 78 tuổi, (số báo danh 15) -Á hâu 1: Bác Đặng Linda 86 tuổi, (số báo danh 4) - Á hậu 2: bác Nguyễn Thị Thiệu, 95 tuổi, (số báo danh 14).Tiếp theo DS Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn lên trao bằng vinh danh của Thượng Viện Tiểu Bang cho Hội Việt Mỹ Nam California. Trong lời phát biểu ông nói: “…Chúng ta vui trong ngày lễ này xin nhớ đến những bà Mẹ đang sống ở Việt Nam đang gặp khó khăn dưới chế độ hà khắc của cộng sảnj Việt Nam...” Ông kết luận: “Không có các bà Mẹ thì không có chúng con …” Tiếp theo Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Tạ Đức Trí lên cảm tạ các bà Mẹ đã nuôi chồng, nuôi con trong trại tù sau năm 75 sang xứ người lo làm lụng khó nhọc tiếp tục nuôi dạy con cái thành tài!...Cám ơn BTC đã tổ chức ngày Lễ Mẹ và sau đó ông trao bằng tưởng lục cho từng thành viên trong chấp hành hội …Tiếp theo Giám Sát Viên Andrew Đỗ mở đầu phần phát biểu ông đã đọc câu ca dao: “ Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nưới trong nguồn chảy ra...” “Chúng tôi đồng ý trong văn hóa nước ngoài và Việt Nam thì ngày Lễ Mẹ là ngày đáng trân trọng! Mẹ đã sinh ra chúng ta, hy sinh lo cho chúng ta từ nhỏ cho đến khi khôn lớn….”Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Viet Quốc Gia Nam California lên gởi lời chúc thọ đến các hiền mẫu. Cảm tạ Hội đã làm lễ Vinh Danh các bà Mẹ.Bà Minh Nguyệt đại diện cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Lên vinh danh các Bà Mẹ.Sau đó Ban tổ chức mời gia đình Bà Hội Trưởng Đỗ Kim Tòan và Gia đình DS Bội Tú những người đã có công trong việc sáng lập và duy trì những hoạt động của hội lên ngồi hàng ghế trước sân khấu để Ban tổ chức vinh danh, tặng hoa và chụp hình lưu niệm….Xen lẫn chương trình có phần xổ số để yểm trợ cho buổi tiệc với nhiều lô trúng giá trị do các mạnh thường quân bảo trợ.Chương trình văn nghệ giúp vui do các nghệ sĩ thân hữu và các chị trong hội trình diễn.Đồng hương muốn biết về những sinh hoạt của hội xin liên lạc: 10512 Bolsa, Suite 104; Westminster, CA.92683, điện thoại số (714) 554-4121.