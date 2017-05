Trump: Không Lộ Về Tin Tình Báo Israel; Trump: Tình Thân Israel Không Lay Chuyển

JERUSALEM - Trong lúc tự biện hộ về chia sẻ tin tình báo với ngoại trưởng và ĐS Nga trong buổi tiếp kiến tại Bạch Ốc hôm 10-5, TT Trump khẳng định “Không nói tới tên Israel”.Trong lúc họp báo chung với Thủ Tướng Netanyahu, ông Trump nói “Không bao giờ nói tới trong cuộc đàm đạo với 2 ông ấy – truyền thông nói có là 1 thông tin sai lạc nữa”.Sau đó, Thủ Tướng Netanyahu cho biết hợp tác về tin tình báo với Hoa Kỳ là chưa bao giờ tốt hơn hiện nay.Tuần qua, Washington Post đưa tin TT Trump chia sẻ tin tình báo mật với ngoại trưởng Lavrov và ĐS Kislyak, cụ thể về 1 âm mưu đánh bom của ISIS.Sau thẩm lậu từ tờ Post, ông Trump phóng twitter khẳng định quyền của TT chia sẻ thông tin về khủng bố và về an ninh hàng không.Phân tích gia của CNN cho hay “ông Trump phủ nhận tố giác mà trên thực tế không cơ sở truyền thông nào đưa ra, có liên quan với Israel”* TT Trump Cổ Vũ “Các Quan Hệ Không Lay Chuyển” Với IsraelTEL AVIV - TT Trump tới Israel hôm Thứ Hai sau khi ký kết hợp đồng bán vũ khí trị giá bằng 6 hàng số (tức hàng trăm tỉ MK, cụ thể là 300 tỉ) cho vương quốc Saudi Arabia – khi nghênh đón TT thứ 45 của Hoa Kỳ, TT Israel tuyên bố hân hạnh tiếp quốc khách là đối tác về hoà bình và hợp tác.TT Reuven Rivlin mô tả 7 thập niên phát triển của quốc gia Israel là phép lạ kỹ thuật, phép lạ nhân văn, không lùi buớc cả trong những tình huống khó khăn nhất. TT Rivlin cũng nhận là chưa thể hoàn thành sứ mạng sống chung hoà bình với các lân bang, gồm Palestine.TT Trump hưá làm hết sức để giúp tái lập hoà bình – nhưng, ông Trump không mô tả cụ thể phương cách tái sinh đối thoại giữa 2 phe.Ông Trump khẳng định “tình bạn với Palestine là số 1” và cũng nhận rằng “hoà bình là 1 trong các thương luợng gay go nhất”.Phản lực cơ Air Force One hạ cánh tại phi trường Tel Aviv vào lúc 12 giờ 23 phút trưa – ông Trump định hội đàm với Thủ Tướng Netanyahu trong ngày.Qua Thứ Ba, ông sẽ đến thủ phủ hành chính Ramallah để gặp lãnh tụ Mahmoud Abbas.Thủ Tướng Netayahu mô tả chuyến đi Israel trong thời gian đầu nhiệm kỳ của TT Trump là “có ý nghĩa lịch sử” vì chưa từng có 1 chuyến xuất ngoại của TT Hoa Kỳ gồm Israel – ông Netanyahu tỏ ý hy vọng TT Trump tiêp sức tái lập hoà bình với chuyến đi là biểu tượng của tình hữu nghị không lay chuyển.TT Rivlin nhấn mạnh “Mỗi thách thức tạo ra cơ hội”. Tuyên bố của Thủ Tướng Netanyahu là “Lần đầu tiên trong đời thấy hy vọng thật về thay đổi trong chính sách của Washington về Iran, thấy Iran là mối đe dọa thật chống lại hoà bình tại Trung Đông”.Ông Netanyahu ca ngợi TT Trump về chuyến viếng thăm Israel đầu tiên của 1 TT Hoa Kỳ tại chức.TT và phu nhân ghé đến tư thất của Thủ Tướng Netanyahu và nhận quà tặng là 1 quyển Kinh Thánh 150 tuổi.TT Trump định đên cầu nguyện tại bức tường Phiá Tây của cổ thành Jerusalem và viếng thành đuờng Sepulcher.