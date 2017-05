Ý Ký Di Trú Với 2 Lân Bang Libya Để Cản Làn Sóng Tị Nạn

ROME - Để hạn chế làn sóng di dân vuợt Địa Trung Hải, Italy ký hiệp ước với Libya, Chad và Nigeria để tăng cưởng kiểm soát biên giới và thiết lập các trung tâm tạm trú – thông cáo chung của bộ trưởng nội vụ 4 nước ghi: đồng ý thiết lập tại Chada và Nigeria các trung tâm tiếp nhận di dân đến tứ phiá nam Sahara định vuợt biên sang bờ nam Italy qua ngả Libya.Các tổ chức bảo vệ nhân quyền chỉ trích điều kiện sinh hoạt tại các trại tạm trú của Libya và đặt nghi vấn về khả năng bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế.Thẩm quyền tại European Cpuncil on Foreign Relations nói: luật pháp Lybia quy tội dân vuợt biên nên không rõ các trung tâm tạm trú là thế nào, các trung tâm tiếp nhận tại Chad và Niger cũng nêu nghi vấn tương tự.Hôm chủ nhật, giám đốc Filippo Grand của cơ quan tị nạn LHQ hô hào nhà cầm quyền Libya thả hết di dân vì các điều kiện sống trong trại tập trung là quá tệ – giám đốc Grand hưá mở rộng sự hiện diện của LHQ, nhưng báo trước là cần có thời gian vì các lý do chính trị và an ninh.Italy lập hồ sơ gần 50,000 di dân châu Phi tính vào giữa Tháng 4, gồm 97% quá cảnh Lybia.Di dân Niger chiếm đa số người vuợt biển từ bờ bắc Libya tính từ Tháng 1 - khoảng 2 triệu dân Niger bị nạn đói đe dọa trong lúc loạn quân Boko Haram mở rộng hoạt động tại vùng đông bắc từ 8 năm qua.