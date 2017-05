Dạy Bằng Tiếng Anh...

Khó thật khó... để dạy học bằng tiếng Anh. Và dĩ nhiên, cũng rất khó, khi nghe thầy cô giảng bài bằng tiếng Anh.Báo Lao Động kể chuyện “Dạy học bằng tiếng Anh: Giáo viên còn lúng túng... huống gì học sinh!”Bản tin kể là khi phát biểu tại Hội thảo “Đào tạo GV dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong xu thế hội nhập” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Tô Chung - Phó trưởng Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 - cho biết: Từ năm học 2011-2012, Bộ GDĐT và Ban quản lý Đề án ngoại ngữ 2020 đã chỉ đạo các trường THPT trên cả nước triển khai thí điểm dạy các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh.Ông Chung cho hay, thực tế còn nhiều bất cập trong đào tạo GV dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh như từ phía năng lực của giảng viên, sinh viên, chính sách và môi trường dạy và học để áp dụng hình thức này...Trong khi đó, một số tiệm Burger King đóng cửa... Bản tin VietnamNet ghi nhận tình hình “Vỡ mộng ăn nhanh: Lỗ triệu USD, đại gia fast food đóng cửa.”Bùng nổ trong một thời gian ngắn, những tên tuổi lớn về chuỗi cửa hàng ăn nhanh giờ đang dần đóng cửa. Thị trường đồ ăn nhanh từng được dự đoán “hái ra tiền” khi lấy được lòng giới trẻ thì nay ngậm ngùi “sống chậm”....Thực tế, các chuỗi ăn nhanh chỉ rầm rộ một thời gian đầu sau đó dần dần chìm hẳn. Không ít thương hiệu lớn đầu tư hàng tỷ đồng thuê mặt bằng tại các cửa hàng trung tâm thành phố, sau một thời gian, đã âm thầm đóng cửa. Số lượng các cửa hàng trong chuỗi ăn nhanh cũng giảm dần.Báo Người Đưa Tin kể chuyện vụ du khách Anh treo cổ trên tàu du lịch 'chui' ở biển Cát Bà.Dù không được cấp phép hoạt động nhưng tàu du lịch mang BKS: QN – 2040 vẫn hoạt động. Khi đang chở khách tại vùng biển Cát Bà (TP.Hải Phòng), một du khách nước ngoài đã treo cổ và tử vong.Các ngành chức năng huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng đang điều tra, làm rõ việc một nam du khách 19 tuổi, người Anh, chết trong tư thế thắt cổ, trên tàu Công Nghĩa mang BKS: QN – 2040 khi tàu này đang di chuyển trên vùng biển Cát Bà.Báo Tiền Phong kể chuyện quan chức đốt tiền: “12 dự án thất thoát, thua lỗ có nợ phải trả là 55 nghìn tỷ đồng.”Đối với 12 dự án thất thoát, thua lỗ lớn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo do một Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban, xác định, đánh giá, kiểm tra thực hiện. Đề ra nguyên tắc và xây dựng phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể.Theo báo cáo, tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án là 43,6 nghìn tỷ đồng. Sau đó được phê duyệt điều chỉnh tăng lên 63,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ ở hữu chiếm 22,56%, vốn vay chiếm 74,6%, còn lại 2,84% là từ các nguồn khácTổng số lỗ lũy kế của 10 nhà máy đang sản xuất hoặc đã dừng sản xuất tới thời điểm 31/12/2016 là 16,1 nghìn tỷ đồng, tổng số vốn chủ sở hữu của các nhà máy này còn lại là gần 4 nghìn tỷ đồng.Tổng tài sản của 12 dự án là 57,7 nghìn tỷ đồng; tổng nợ phải trả là 55 nghìn tỷ đồng.Báo Người Lao Động kể chuyện mấy cậu nhóc: Vì giành bạn gái trên Facebook, 2 thiếu niên lao vào đánh nhau khiến một người mất mạng.Ngày 22-5, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm, gồm: Nguyễn Minh Th. (17 tuổi) và Nguyễn Nhật Tr. (17 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.Báo Lao Động kê chuyện ô nhiễm ở Sài Gòn.Nhiều tháng qua, rất nhiều người dân ở chung cư Ehome 3 (Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPSG) than trời vì một loại bụi vải bao phủ khu dân cư. Họ cho rằng, đây là một nguyên nhân khiến rất nhiều người trong chung cư mắc bệnh lý hô hấp, và làm cho những người có bệnh lý từ trước ngày càng thêm nặng.Ông Lê Tấn Thành, người đại diện cho các hộ dân của chung cư Ehome 3 cho biết: “Từ ngày tui dọn vô chung cư ở năm 2014 là đã thấy loại bụi lạ xuất hiện rồi. Theo quan sát của chúng tôi thì nguồn bụi lạ này xuất phát từ Cty may mặc TNHH Top Royal Flash Việt Nam sản xuất mặt hàng may mặc hoạt động ngay sau block B1. Chính tay tui đã ghi nhận ý kiến của cư dân để gửi đơn lên Phòng Tài nguyên môi trường Quận Bình Tân để mong cơ quan chức năng giải quyết. Phòng Tài nguyên quận cũng đã có văn bản trả lời và đã xác định được”.Báo Công Lý kể chuyện: Cháy bình gas trong trường mầm non, 200 học sinh phải sơ tán.Đang bật bếp gas để nấu ăn, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên khiến 2 bình gas trong nhà bếp bị cháy. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã sơ tán hơn 200 trẻ nhỏ ra ngoài trường an toàn.Ông Trần Lê Chương - Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, tại trường mầm non Hoàng Trù của xã vừa xảy ra vụ cháy 2 bình gas trong nhà bếp. May mắn sự việc đã không có ai bị thương.Báo Dân Việt kể chuyện: Văn nghệ sĩ lên tiếng về việc Cục NTBD vừa cập nhật, phổ biến 300 ca khúc trong đó có rất nhiều ca khúc quen thuộc.Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã thể hiện năng lực quản lý chưa thật sự hiệu quả, vì đến như nhận thức của học sinh tiểu học cũng có thể giải “bài toán” đơn giản này: Chỉ cần công bố những bài hát bị cấm sử dụng hoặc chưa xét duyệt, thì những bài hát còn lại mặc nhiên được sử dụng, đơn giản như vậy thôi.Hành động cho phép "phổ biến rộng rãi" bài "Tiến quân ca" của Cục nghệ thuật biểu diễn thể hiện rõ ràng ý thức và nhận thức rất có vấn đề.Nhiêu chuyện cứ tưởng như đùa...