Mạng Lưới Nhân Quyền VN Công Bố Bản Báo Cáo 2016-17

Mạng Lưới Nhân Quyền VN họp báo, từ trái: GS Đỗ Anh Tài, GS Nguyễn Thanh Trang, TS Nguyễn Bá Tùng (đứng), GS Nguyễn Bá Lộc.

WESTMINSTER (VB) -- Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông tại Little Saigon - California ngày hôm Chủ Nhật 21/5/2017, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (MLNQVN) đã công bố Bản báo cáo Nhân quyền thường niên. Bản báo cáo tóm tắt tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2016 và quý 1 năm 2017.MLNQVN cho biết rằng bản báo cáo viết theo 2 công ước quốc tế về các nhân quyền và dân quyền phổ cập được Liên Hiệp Quốc công nhận.Chủ tọa đoàn là 4 viên chức trong MLNQVN: Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, GS Nguyễn Thanh Trang, GS Đỗ Anh Tài, GS Nguyễn Bá Lộc.Bốn viên chức này đã tuần tự trình bày về bản báo cáo dày -- bản Anh văn sẽ phổ biến tới các chính phủ và hội đoàn quóc tế; bản tiếng Việt để toàn dân đọc và phổ biến.Dựa vào những tiêu chí của Công ước Quốc tế về những Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về những Quyền Kinh tế, Xã hội, và Văn hoá, MLNQVN, với sự hợp tác của một số nhà hoạt động trong nước, đã trình bày thực trạng nhân quyền tại Việt Nam trong các lãnh vực sau: quyền sống, quyền tự do và an ninh thân thể; quyền được xét xử công bằng bởi toà án độc lập và vô tư; quyền được tham gia đời sống chính trị quốc gia; quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận; quyền tự do tôn giáo và thờ phượng; quyền được làm việc và hưởng thụ thành quả lao động; quyền được đối xử bình đẳng không kỳ thị; và quyền được hưởng an sinh xã hội.Trái ngược với tuyên truyền của chính quyền Việt Nam cho rằng tình hình nhân quyền đang được cải thiện, bản báo cáo nầy đã vạch rõ nhiều diễn biến suy thoái trong tất cả các lãnh vực nêu trên trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017.MLNQVN thúc giục nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp nghiêm túc để giải quyết những vi phạm nhân quyền trầm trọng và có hệ thống đã kéo dài trong nhiều năm và vẫn còn tiếp diễn.Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nói rằng hồ sơ này không có gì là bí mật, vì dựa vào báo cáo của các nhà hoạt động nhân quyền, dưạ vào truyền thông quốc tế và VN, và các thông tin trong bản báo cáo đều có ghi nguồn minh bạch -- kiểm chứng dễ dàng.GS Nguyễn Thanh Trang nhấn mạnh rằng Hiến Pháp CSVN có ghi đủ và công nhận đầy các quyền công dân y hệt Hiến pháp Hoa Kỳ, Châu Âu... nhưng thực tế nhà nước CSVN không tôn trọng quyền của người dân.GS Nguyễn Thanh Trang nói, Hiến pháp CSVN cũng đầy mâu thuẫn, vì công nhận dân có quyền ứng cử, lập hội, biểu tình.... nhưng Điều 4 khẳng định vai trò độc tôn của Đảng CSVN, đứng trên toàn quốc, đứng trên Quốc hội. Trong khi đó, người ngoaà Đảng CSVN khi tự ứng cử phần lớn là bị sàng lọc mấy đợt, và bị loại.Về quyền công dân, hễ góp ý là bị đàn áp, bị bôi nhọ, trong khi CSVN lập ra xã hội dân sự bù nhìn về thanh niên, phụ nữ...GS Nguyễn Thanh Trang cũng nói rằng báo chí CSVN độc quyền, siết thông tin, hễ nhà báo viết trung thực là bị bôi nhọ, bỏ tù... trong khi đó, các blogger bị công an canh gác, và nặng thì bị côn đồ do công an bảo trợ bạo hành, chận đánh.Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nói về quyền sống, cho biết án tử hình tại VN ngaà càng đông, trong khi đó hiện tượng nhà nước CSVN buôn người hay ám trợ buôn người vẫn diễn ra.Bản báo cáo nói rằng CSVN xuất khẩu lao động không chính thức, khi người lao động ra nước ngoaì là bị tịch thu giấy tờ, làm nô lệ kiểu mới, trong khi hiện tượng cô dân Việt bị hành hạ ở nước ngoài không được các viên chức sứ quán bênh vực.Về Tư pháp, luật hình sự sai sót, vai trò luật sư không phải bênh vực mà chỉ là xin khoan hồng, chạy án để xin tha ra tù, trong khi tù chính trị bị giam ở các tỉnh rất xa nhà để gia đình khó thăm nuôi.GS Đỗ Anh Tài nói về đàn áp tôn giáo, kỳ thị với phụ nữ và người sắc tộc... nêu ra các trường hợp như Hòa Thượng Thích Không Tánh, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, Phật Giáo Hòa Hảo...Tiếp theo, GS Nguyễn Bá Lộc nói về quyền công nhân, về sở hữu đất, về môi trường... nêu ra hiện tượng tham nhũng hết thuốc chữa, vì tham nhũng là bản chất của CSVN.Đặc biệt, Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng thông báo rằng sau khi hoạt động hai thập niên, Mạng Lưới Nhân Quyền VN đã tạo được tiếng vang quô1c tế, và sẽ được vinh danh bởi tổ chức “Visual Artists Guild: Freedom of Speech and Expression” trong Lễ trao giải vào Thứ Bảy 27/5/2017 tại Los Angeles trong Lễ trao giaả thường niên và tưởng niệm năm thúứ 28 Thảm sát Thiên An Môn.Cùng được vinh danh với MLNQVN trong lễ tuần tới còn có hội China Human Rights Lawyers (Hội Luật Sư Nhân Quyền Trung Quốc), một số nhà hoạt động Hồng Kông, Hoa Lục...Độc giả có thể đọc toàn văn bản báo cáo nhân quyền -- tiếng Anh, tiếng Việt -- bằng cách vào trang Vietnam Human Rights Network: http://www.vietnamhumanrights.net/