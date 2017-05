Chùa Phổ Đà Đại Lễ Phật Đản Trang Nghiêm Tại Quận Cam

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Phổ Đà.

Santa Ana (Bình Sa)- - Chùa Phổ Đà tọa lạc tại số 5110W. Hazard Ave, Santa Ana do Sakya Trí Tuệ Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ làm Viện Chủ đã long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2017 với sự tham dự của hàng trăm Chư tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử.Chứng minh buổi lễ có: Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; HT, Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; HT.Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại; Sakya Thích Trí Tuệ Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,viện chủ chùa Phổ Đà, HT. Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ GHPGVNTN/HK; HT. Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTN/HK; HT.Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang...Điều hợp chương trình do Đại Đức Thích Đồng Minh.Đúng 11 giờ, các em trong Đoàn Thanh, Thiếu Niên Gia Đình Phật Tử đạo tràng Phổ Đà và đồng hương Phật tử đã sắp thành hai hàng dài để cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài, trong lúc nầy đoàn Lân Gia Đình Phật Tử đã biểu diễn chào mừng chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn Đức Tăng Ni.Mở đầu buổi lễ, Đại Đức Thích Đồng Minh thay mặt ban tổ chức chào mừng, cảm tạ sự chứng minh, tham dự của chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni.Tiếp theo Đại Đức nói về mục đích của buổi lễ, Đại Đức cho biết: “Hôm nay toàn thể Phật tử của chúng con hân hoan đón mừng ngày Phật Đản lại trở về. Trước lễ đài trang nghiêm, trước chân dung rực rỡ của Đức Phật sơ sanh, chúng con lắng lòng thanh tịnh suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài ban tặng cho nhân loại.Nguyện dâng lên Đấng Từ Phụ những gì cao quý nhất. Cho chúng con xin kết đóa hoa đời dâng lên Ngài vĩnh viễn một niềm tin và giữ mãi ngọn đuốc từ bi và trí tuệ an lành mà Ngài đã thắp lên để cho vầng trăng trong trái tim con vẫn sáng soi vằng vặc, xóa mọi nẻo đường u tối trên bước đường con đi.Chúng con nguyện trở về nương tựa Phật, xin Ngài đưa đường chỉ lối cho chúng con. Chúng con nguyện trở về nương tựa Pháp là con đường tình thương và sự hiểu biết. Chúng con nguyện trở về nương tựa Tăng để sống đời tỉnh thức. Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả chúng con.”Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán.Nghi thức chào quốc kỳ chấm dứt, các em trong Gia Đìng Phật Tử lên làm lễ Dâng Hoa Cúng Phật.Sau đó là Pháp Từ Phật Đản 2017 của Sakya Thích Trí Tuệ Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ,viện chủ chùa Phổ Đà.Hòa Thượng nói: “Từ dưới mái chùa đạm bạc đơn sơ nầy, hôm nay tất cả chúng ta cùng đem hết lòng thành hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong lễ tôn kính ngày Đản Sanh cao qúy của Ngài.Chính từ ngày Đản sanh hy hữu ấy mà thế giới đầy khổ lụy nầy thấy ra con đường thoát khổ. Lớp lớp những con người bơ vơ mất hướng tìm được nẽo sống an lành ý nghĩa; bao nhiêu những tâm thức hàng khao khát sự hiểu biết chân thực đã trực nhận từ Pháp Âm vi diệu của Ngài, chiếc chìa khóa thần trí để mở ra cánh cửa chân lý... Hòa Thượng Viện Chủ nói về hai tính chất quan trọng nhất của Đức Phật trên con đường giải thoát khổ đau của chúng sanh là từ bi và trí tuệ. Nhờ lòng từ bi và trí tuệ của Ngài mà hàng ngàn năm qua đã có biết bao người được chở che dưới bóng mát giữa thế gian đầy khổ lụy này.”Nghi thức Khánh Đản bắt đầu, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh lên lễ đài cùng tất cả đứng lên để đọc trang kinh Khánh Đản, sau nghi thức là lễ tắm Phật.Sau lễ tắm Phật, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện thọ trai, đồng hương Phật tử dùng cơm trưa tại hội trường, sau đó thưởng thức chương trình văn nghệ Đản Sanh do các nghệ sĩ thân hữu và các em trong gia đình Phật tử trình diễn.