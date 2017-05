ACLU: Dân Thiểu Số Tới Texas Có Cơ Bị Kỳ Thị, Xét Giấy, Bắt

Tổ chức dân quyền ACLU tại Hawaii đưa ra lời cảnh báo cư dân Hawaii rằng họ có thể trở thành mục tiêu của kỳ thị nếu họ vào tiểu bang Texas.Nhóm dân quyền này lo sợ luật mới ở Texas ngăn cấm “các thành phố bao dung di dân” sẽ dẫn tới tình hình kỳ thị trong diện lớn, có thể bị chận lại để khám xét vô cớ, và nạn “bắt bớ bất hợp pháp nhắm và công dân Mỹ và không-công-dân chỉ dựa vào khuôn mặt hay giọng nói có vẻ như ngoại kiều.”Đây không phải là đơn vị ACLU đầu tiên đưa ra lời cảnh cáo – đã có 23 lời cảnh báo khác từ các tiểu bang như California, New York, New Jersey, Tennessee và ngay cả ở Texas đã đưa ra. Nhưng không có tiểu bang nào đa dạng sắc tộc như Hawaii, nơi vừa có người thổ dân bản xứ và có dân số đảo quốc Thái Bình Dương đông nhất tại Hoa Kỳ.Mateo Caballero, Giám đốc pháp lý của ACLU of Hawaii, viết trong bản văn cảnh báo:“Cư dân Hawaii khi tới Texas cần chuẩn bị đối với những sách nhiễu bất hợp pháp và phân biệt sắc tộc do các giới chức địa phương ở Texas. Hawaii là tiểu bang đa dạng nhất ở Hoa Kỳ và chúng ta tự hào vì nhiều nền văn hóa có mặt trên đảo của chúng ta. Hôm nay là một ngày rất buồn khi chúng tôi cảm thấy cần phải khuyên cư dân Hawaii rằng chính sự đa dạng của chúng ta sẽ làm cho họ bất lợi khi tới Texas.”Hawaii có đông nhất khối thổ dân Native Hawaiian và dân Thái Bình Dương Pacific Islanders tại Mỹ, theo thống kê 2010.Tuy nhiên, ngay ở Texas lại là tiểu bang có mức độ tập trung [đa dạng dân số] đông thứ tư.Từ năm 2000 tới năm 2010, tiểu bang Texas có mức tăng 63.8% dân số từ Hawaii tới, nhiều người trong đó làm việc trong quân đội, làm việc ở các phi trường, và đi học, theo lời Alisi Tulua, Giám đốc hội bất vụ lợi Empowering Pacific Islander Communities.Tulua nói, những người như thế đặc biệt dễ bị kỳ thị vì luật mới của Texas có tên là SB4.Tulua nói với NBC News, với tình hình luật SB4 hiệu lực ở Texas từ tháng 9/2017 cư dân Hawaii tới Texas sẽ bị bắt dễ dàng chỉ vì có ngoại hình là người sắc tộc.Thống đốc Texas là Greg Abbott đã ký luật SB4 hôm 7 tháng 5/2017, luật này cho cảnh sát chất vấn về tình trạng di trú bất kỳ ai họ tạm giữ, yêu cầu cảnh sát địa phương làm theo yêu cầu liên bang để giữ nghi can để có thể sẽ trục xuất, và không cho chính quyền địa phương thi hành các chính sách ngăn trở luật di trú Hoa Kỳ.