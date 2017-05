Sài Gòn Thiếu 11.000 Giáo Viên Mầm Non

SAIGON -- Thành phố Sài Gòn báo nguy: “...thiếu hơn 11.000 GV mầm non: Lương "bạc", kiêm nhiệm quá nhiều việc.”Bản tin CafeBiz/Infonet cho biết rằng trong tờ trình của UBND TP.SG về chính sách thu hút và giữ chân giáo viên mầm non đã nêu ra một thực trạng: Thành phố vừa thiếu giáo viên, vừa không giữ được các cô lại với nghề.Hiện tại thành phố có 3.057 nhóm nhà trẻ; 10.347 lớp mẫu giáo, số giáo viên mầm non còn đang thiếu là 7.695 người so với quy định của Thông 06/2015. Nếu kết hợp cả việc đáp ứng được quy định số trẻ/nhóm, lớp trong Điều lệ trường mầm non thì số giáo viên mầm non mà thành phố còn thiếu đến 11.014 người, riêng giáo viên mầm non ở công lập còn thiếu đến 3.319 người.Bản tin ghi lời Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng trường Mầm non phường 3 (Quận 10) cho biết, trường hiện có 353 trẻ với 10 nhóm lớp nhưng chỉ có 18 giáo viên nên rất căng thẳng. Trường chỉ cố gắng ưu tiên đủ giáo viên cho khối nhà trẻ, còn khối khác, ban giám hiệu buộc phải trực tiếp vào lớp những giờ cao điểm để phụ giáo viên như cho trẻ ăn, trông coi trẻ, thậm chí kiêm nhiệm thêm các công việc thủ kho, thu ngân...Theo bà Thủy, trường cũng đã đăng ký tuyển giáo viên nhưng không được. Nhân viên nuôi dưỡng (bảo mẫu) cũng thiếu vì lương quá thấp, chỉ trên dưới 2 triệu đồng/tháng nên khó tuyển, trường phải hợp đồng lại với một số giáo viên đã về hưu.Tương tự, bản tin ghi lời Ông Đặng Đức Hoàng, Trưởng phòng GDĐT quận 11, cho biết trong 3 năm học vừa qua, giáo viên mầm non mới tuyển dụng trên địa bàn không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Số lượng ứng viên đăng ký thấp hơn cả chỉ tiêu các trường cần tuyển.Trong khi đó, ít người lại phải làm nhiều.Bản tin CafeBiz/Infonet cho biết rằng một bất cập hầu hết trường mầm non hiện nay đang gặp phải là việc tuyển dụng và bố trí nhân sự cho 4 vị trí gồm kế toán, thủ quỹ, y tế và văn thư. Do Thông tư liên tịch số 06 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định các trường mầm non chỉ được biên chế 2 người để làm 4 vị trí trên, tức mỗi người phải kiêm nhiệm thêm một việc. Theo các trường, như thế rất khó và các cô không kham nổi khi công việc ở trường quá nhiều.Thêm vào đó, theo quy định, nhân viên kế toán không được giữ tiền, nghĩa là không thể kiêm thủ quỹ, kế toán cũng không được giữ mộc, nghĩa là không thể kiêm văn thư. Như vậy, kế toán chỉ có thể kiêm y tế trong khi số trẻ mỗi trường đều ở khoảng 500 – 600 trẻ, phải đối diện với đủ thứ dịch bệnh và các vấn đề sức khỏe, nhân viên y tế chuyên trách còn chưa chắc đã đảm đương nổi chứ chưa nói đến kiêm nhiệm.Bất cập lớn nhất hiện nay là đãi ngộ cho giáo viên mầm non còn quá “bạc” so với công việc. Giáo viên mầm non phải làm từ 10 – 12 tiếng/ngày, vượt cả quy định làm thêm hàng trăm giờ một năm, rồi áp lực từ nhiều phía nhưng thu nhập lại rất thấp.Đặc biệt Sở GDĐT TP.SG cho biết, bình quân mỗi năm có hơn 1.000 giáo viên mầm non bỏ việc, trong khi nguồn tuyển rất hạn chế do vướng yêu cầu về hộ khẩu. Đồng thời Sở cũng thừa nhận rào cản lớn nhất khiến giáo viên mầm non khó gắn bó lâu dài với nghề là chế độ đãi ngộ quá thấp trong khi áp lực công việc quá lớn.