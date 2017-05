Thư Ngỏ Của Người Việt Nam Trong Và Ngoài Nước

Kính gửi TT Donald Trump, Quốc Hội Hoa Kỳvà các Nguyên Thủ Quốc Gia trên thế giớiNhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamKính thưa Tổng Thống và quý vị,Chúng tôi được biết Tổng Thống đã chính thức mời Ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng 5, 2017 nhằm “tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”.Chúng tôi rất vui mừng nếu sự hợp tác này mang lại lợi ích thiết thực để nhân dân Việt Nam được hưởng tự do dân chủ, thịnh vượng và hạnh phúc, lãnh thổ được toàn vẹn, đồng thời kiến tạo nền hòa bình và ổn định cho vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương nhất là ở Biển Đông trước sự bành trướng quân sự của Trung Cộng.Tuy nhiên, chúng tôi cũng trân trọng trình bày cùng tổng thống và quý vị tình trạng thiếu tự do dân chủ, nhân quyền bị chà đạp và luật pháp bất công hiện nay tại Việt Nam sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.Thưa quý vị,Đảng cộng sản Việt Nam đã du nhập chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam trên 70 năm qua mang nhiều tai hoạ đến cho nhân dân Việt Nam, nhất là cuộc chiến tranh xâm chiếm Việt Nam Cộng Hòa đã làm thiệt mạng hàng triệu người dân vô tội, đất nước bị tàn phá và chia rẽ, hậu quả vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.1 - Về chính trị: Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, khủng bố những công dân tranh đấu một cách ôn hòa cho dân quyền, nhân quyền và cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Hiện nay nhà cầm quyền còn giam giữ hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo được gán cho nhãn hiệu “chống phá nhà nước” với những bản án bất công.2 - Về kinh tế tài chánh: Nhà cầm quyền chủ trương “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” lấy quốc doanh làm chủ đạo, thực chất chỉ là một nền kinh tế do đảng CSVN chỉ huy nhằm làm giàu cho đảng, mọi tài nguyên đất đai được tóm thâu vào giai cấp thống trị, kinh tế ngày càng lụn bại, đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng.3 - Về Văn hóa Giáo dục: Nhà cầm quyền độc quyền thông tin và giáo dục, khuynh loát mọi hình thức văn hóa, đàn áp các tôn giáo chân truyền, thành lập các tôn giáo quốc doanh nhằm phục vụ chế độ duy vật vô thần khiến cho văn hóa suy đồi, đạo đức xuống cấp, dối trá và bạo lực tràn lan, mọi công dân trở thành người mất tự do, thiếu sức sáng tạo...4 - Về An sinh Xã hội và Môi Trường: Xã hội Việt Nam ngày càng bất an trước những bất công, áp bức, xã hội đen lan tràn, tham nhũng từ trên xuống dưới. Mới đây, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, 39 tuổi, đã chết một cách thảm khốc do bị cắt cổ tại đồn công an Vĩnh Long vì bị nghi ngờ lưu trữ tài liệu “tuyên truyền chống phá nhà nước”. Chỉ trong vài năm qua, đã có hàng trăm cái chết oan khiên tại các đồn công an mà không được giải quyết rõ ràng. Về môi trường, nhà cầm quyền cấu kết với các công ty nước ngoài khai thác tài nguyên mà không bảo vệ môi trường, gây ra thảm họa ô nhiễm khắp nơi. Gần đây, tai họa từ nhà máy gang thép tại Vũng Áng, Hà Tĩnh của công ty Formosa đã gây thiệt hại to lớn cho đời sống người dân, nhưng nhà cầm quyền đã làm ngơ lại còn đàn áp những người lên tiếng đòi công lý môi trường trong đó có các linh mục tại Giáo phận Vinh.5 - Về Ngoại giao và Quốc phòng: Đảng CSVN lệ thuộc vào Trung Cộng về ý thức hệ và chính trị, kinh tế và tài chánh, thương mại và kỹ thuật... từng bước dâng đất dâng biển cho Trung Cộng qua nhiều hình thức nhượng quyền ngắn hoặc dài hạn. Ngoài ra, Hà Nội mở cửa bang giao với thế giới chỉ để trục lợi cho đảng Cộng Sản mà không hề muốn tiếp thu tinh thần nhân bản tự do để tạo phúc lợi cho dân.Bởi thế, chúng tôi người Việt Nam trong và ngoài nước trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống và Quốc Hội Hoa Kỳ và các Nguyên Thủ Quốc Gia trên thế giới:1 - Đặt nhân quyền là điều kiện quan trọng trong các cuộc thương thảo về kinh tế, an ninh, quốc phòng... Buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, ngưng ngay các cuộc bắt bớ những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho công lý và môi trường vì chỉ khi nhân quyền được tôn trọng, con người mới được sống tự do hạnh phúc, xã hội mới phát triển.2 - Áp lực nhà cầm quyền phải trả tự do cho tất cả các Tù Nhân Lương Tâm như MS Nguyễn Công Chính, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các chức sắc và tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành, Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, LS Nguyễn Văn Đài, Bà Cấn Thị Thêu, Bà Trần Thị Nga và rất nhiều người khác nữa….3 - Trợ giúp cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do của nhân dân Việt Nam, vì chỉ có một nước Việt Nam tự do mới tạo được liên minh tốt đẹp với Hoa Kỳ và thế giới để bảo đảm sự ổn định ở Biển Đông.Trân trọng kính chào. Xin Ơn Trên phù hộ quý Vị.Làm tại Việt Nam và Hải Ngoại, ngày 20 tháng 5, 2017Liên lạc: BS Võ Đình Hữu (714-928-3038), BS Đỗ Văn Hội (407-234-3596), Ông Lưu Văn Tươi (407-491-9299)HT Thích Không Tánh (0165.6789.881), LM Phan Văn Lợi (0984.236.371), CTS Hứa Phi (0163.3273.240),Đạo huynh Lê Văn Sóc (096.4199.039), MS Nguyễn Hoàng Hoa (0121.9460.045)