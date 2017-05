Luật Magnitsky Toàn Cầu: BPSOS công bố danh sách 3 để đề nghị chế tài



Hồ sơ tiêu biểu cho chính sách đàn áp Phật Giáo Hoà Hảo



Mạch Sống, ngày 22 tháng 5, 2017

Hôm nay, BPSOS công bố danh sách thứ 3, gồm 10 giới chức chính quyền Việt Nam, để đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu. Các nhân vật trong danh sách này thể hiện sự đàn áp nhắm các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo độc lập.

“Các đối tượng bị đàn áp gồm một số tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, và một số nhà đấu tranh nhân quyền lên tiếng bảo vệ họ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, phát biểu.

Cuộc đàn áp trong hồ sơ này kéo dài từ đầu năm 2014 đến nay.



Ngày 9 tháng 2, 2014, hàng trăm công an Huyện Lấp Vò phối hợp với công an Tỉnh Đồng Tháp dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám Đốc công an tỉnh, đã phá hàng rào, phá cửa, xông vào bắt ông Nguyễn Bắc Truyển tại nhà hôn thê của ông là bà Bùi Thị Kim Phượng, một tín đồ PGHH ở Ấp Hưng Nhơn, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò. Công an không đưa ra lệnh bắt hay lệnh khám xét nhà.

Ông Truyển và Bà Phượng dự tính làm lễ cưới ngày 18 tháng 2, 2014. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt và áp giải ông Truyển về Sàigòn để ngăn cản 2 người lấy nhau vì họ không muốn Ông Truyển, một cựu tù nhân lương tâm và một nhà đấu tranh nhân quyền, về sống ở Lấp Vò.



Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám Đốc Công An Tỉnh An Giang, một trong các nhân vật trong danh sách 3



Được tin Ông Truyển bị bắt, Bà Bùi Thị Minh Hằng đã cùng với 20 người khác lên đường đến Lấp Vò. Cách nhà bà Phượng khoảng 5 km, hàng trăm công an với sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Lê Hoàng Dũng, phó trưởng công an Huyện Lấp Vò, Thiếu Tá Võ Văn Thuận và Trung Uý Nguyễn Văn Đông, đã chặn đoàn người và tấn công họ. Họ bắt cả 21 người về đồn công an. Trong thời gian 40 tiếng bị giam giữ, những người này bị thẩm vấn, tra tấn, bỏ đói, phơi nắng...

Công an huyện Lấp Vò thả 18 người và khởi tố Bà Bùi Thị Minh Hằng, Cô Nguyễn Thúy Quỳnh và Ông Nguyễn Văn Minh với tội danh "chống người thi hành công vụ", "gây rối trật tự công cộng".

Cùng lúc, công an đặt các trạm gác bao vây nhà bà Phượng để ngăn cản không cho đồng đạo PGHH đến thăm. Hàng đêm công an gác trước cổng nhà, chửi bới và ném đá vào nhà, mái nhà, ném bể bóng đèn điện... Công an còn đe dọa giết bà Phượng, người chị sống cùng nhà là bà Bùi Thị Kim Cam và con chó của gia đình.



Ngày 14 tháng 2, 2014, Bà Phượng trốn ra khỏi nhà và lẻn đi Sàigòn để đoàn tụ cùng người chồng tương lai.

Ngày 26 tháng 8, 2014, phiên tòa sơ thẩm, tòa án tỉnh Đồng Tháp đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam, Cô Nguyễn Thúy Quỳnh 2 năm tù giam và Ông Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam. Bên ngoài, hàng trăm người bị bắt giữ khi đến tham dự phiên tòa. Họ gồm nhân chứng của những người bị kết án, thân nhân, các tín đồ PGHH, và các nhà hoạt động nhân quyền. Ngày 12 tháng 12, 2014, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa Án Tối Cao Tỉnh Đồng Tháp đã tuyên y án sơ thẩm. Cả 3 người này nay đã mãn hạn tù.



“Tuy danh sách 3 đã được hoàn tất và chuyển cho Bộ Ngoại Giao từ cuối tháng 3, chúng tôi chọn thời điểm này để công bố nhằm nhấn mạnh đến tình trạng của các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo độc lập ở Việt Nam,” Ts. Thắng nói.

Ngày 16 tháng 5, hai vợ chồng của một tín đồ PGHH ở tỉnh An Giang đã bị 8 côn đồ đánh trọng thương và phải nhập viên sau khi dự tang lễ của đồng đạo. Trước đó, ngày 3 tháng 5 tín đồ PGHH Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ chết ở trại tạm giam của công an tỉnh Vĩnh Long.



Danh sách 3 đề nghị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn Cầu gồm có:

(1) Thiếu Tướng Nguyễn Minh Thuấn (sinh ngày 08/08/1959 ở Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp) Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Đồng Tháp. Ông là người chỉ thị cấp dưới thực hiện các hành vi đàn áp nhắm vào tín đồ PGHH. Ngày 27 tháng 2, 2014, Ông Thuấn đã lên đài truyền hình ANTV xác nhận đã ra lệnh bắt và áp giải Ông Nguyễn Bắc Truyển cho công an Sàigòn.

(2) Đại Uý Huỳnh Văn Thuận, Công An Huyện Lấp Vò: Ông Thuận đã điều động toán công an ném đá vào nhà Bà Phượng và hăm doạ giết bà Phương, chị của bà Phượng và con chó trong nhà.

(3) Đại Tá Nguyễn Thành Long, nguyên Trưởng Công An Huyện Lấp Vò (đến tháng 6, 2014)

(4) Thượng Tá Lê Hoàng Dũng, Phó Trưởng Công An Huyện Lấp Vò kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra Huyện Lấp Vò.

(5) Thiếu tá Nguyễn Văn Chót - Mật vụ của Sở công an tỉnh Đồng Tháp, phụ trách an ninh khu vực xã Long Hưng B ((huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

(6) Thiếu tá Võ Văn Thuận - Trưởng công an xã Long Hưng B (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp);

(7) Trung úy Nguyễn Văn Đông - Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), phụ trách an ninh xã Long Hưng B.

Các giới chức chính quyền dưới đây đã tiếp tay và toa rập với các hành vi đàn áp này khi quy chụp tội phi lý cho Bà Hằng, Cô Quỳnh và Ông Minh để kết án tù cho họ: tội đi xe 3 hàng để cản trở lưu thông, trong khi họ chỉ có 2 chiếc xe.

(8) Ông Nguyễn Thành Thơ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

(9) Ông Trần Văn Ngọc Vui - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

(10) Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cáo, nay là Chánh án Tòa án Tối cao.



