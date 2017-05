Đòi công lý cho em, chị của Nguyễn Hữu Tấn sẽ đến Quốc Hội Hoa Kỳ



Để yểm trợ, xin hãy tham dự buổi điều trần ngày 25 tháng 5 tại Quốc Hội Hoa Kỳ



BPSOS, ngày 21 tháng 5, 2017

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, chị ruột của Ông Nguyễn Hữu Tấn, sẽ cùng chồng từ tiểu bang Georgia đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn để gặp gỡ các dân biểu Hoa Kỳ nhân buổi điều trần về tình trạng tự do tôn giáo và nhân quyền đang bị đàn áp nghiêm trọng ở Việt Nam. Cái chết của Ông Tấn, một tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, tại trại tạm giam của công an tỉnh Vĩnh Long ngày 3 tháng 5 vừa qua đã gây phẫn nộ cho người Việt ở trong và ngoài nước.

“Để yểm trợ cho Bà Mỹ Phượng, tôi kính mời đồng hương trong vùng thủ đô Hoa Kỳ đến dự thật đông đảo buổi điều trần ngày Thứ Năm tới đây ở Quốc Hội Hoa Kỳ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, kêu gọi.

Tại buổi điều trần, Ts. Thắng sẽ trình bày về hồ sơ Nguyễn Hữu Tấn cho các vị dân biểu thuộc tiểu ban đặc trách vấn đề nhân quyền.

Bà Mỹ Phượng cho biết là trong những tuần qua gia đình ở Vĩnh Long bị công an áp lực và đe doạ nặng nề. Cụ thể, công an đã đến nhà tịch thu tất cả các máy điện thoại có thể lưu trữ chứng cớ ngược lại lời giải thích của công an về cái chết của Ông Tấn. Họ còn đe doạ sẽ bắt giam hai người anh của Ông Tấn. Qua một vị sư ở cùng chùa, công an áp lực cha của Ông Tấn, một vị sư theo Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, phải chấp nhận lời giải thích là Ông Tấn đã dùng dao rọc giấy để tự cắt cổ cho đến chết trong đồn công an.

Trước áp lực ấy, gia đình đã uỷ quyền cho Bà Mỹ Phượng toàn quyền hành xử trong việc đòi công lý cho Ông Tấn. Trong những ngày qua, cũng đã có người gọi điện thoại đến cho Bà Mỹ Phượng với lời lẽ khích bác và hăm doạ.



Bà Mỹ Phượng nói chuyện qua Skype với nhóm thân hữu ở Georgia



“May mắn, có một nhóm đồng hương ở Georgia đã sát cánh với Bà Mỹ Phượng,” Ts. Thắng cho biết. “Họ đã giúp lập hồ sơ báo cáo vi phạm để chúng tôi chuyển ngay cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và một số dân biểu Hoa Kỳ, trong đó có Dân Biểu Christopher Smith, người triệu tập buổi điều trần khẩn cấp vào tuần tới.”

Nhóm thân hữu BPSOS ở Georgia này cũng thu xếp vé máy bay cho vợ chồng Bà Mỹ Phượng đến thủ đô Hoa Kỳ. Một số tín đồ PGHH ở Nam California giúp trang trải tiền vé máy bay và một nhóm tín đồ PGHH ở vùng thủ đô lo đưa đón và tìm chỗ ở cho họ.

Ts. Thắng cho biết là tại buổi điều trần, Ông cũng sẽ trình bày về các hành vi đàn áp nhắm vào các cộng đồng Phật Giáo Thống Nhất và Phật Giáo Khmer Krom, các hội thánh Tin Lành Tây Nguyên và Tin Lành Hmong, các xứ đạo Công Giáo Đông Yên và Cồn Dầu, các cộng đồng Cao Đài và Phật Giáo Hoà Hảo Độc Lập…

Ông cũng sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể cho Quốc Hội về các biện pháp thích đáng đối với Việt Nam.

“Tôi thiết tha kêu gọi đồng hương ở trong vùng tham dự thật đông để bày tỏ sự yểm trợ cho một người chị đi tìm công lý cho em trai bị chết trong đồn công an ở Việt Nam,” Ts. Thắng nói.

Thân nhân ruột thịt đứng quanh di ảnh của Ông Nguyễn Hữu Tấn, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Thông tin về buổi điều trần:

Thời gian: 12:30 – 2:30pm ngày 25 tháng 5 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng 2172 (tầng 1) Rayburn House Office Building, góc đường Independence Ave và First Street, SW, Washington DC

Cần thông tin, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org



