Thể Dục Giúp Giảm Lãng Trí Alzheimer's

Một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học ở đại học University of British Columbia cho thấy rằng vận động cơ thể sẽ giúp giảm cơ nguy mắc bệnh lãng trí Alzheimer's.Trong các bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer's thường gặp nhất vì thần kinh não bộ suy thoái gây ra chức năng nhận thức suy yếu, dẫn tới tình trạng không kiẻm soát được cơ thể và cần người chăm sóc thường trực.Các nhà nghiên cứu ở University of British Columbia Okanagan Campus duyệt lại dữ kiện từ hơn 150 cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng vận động cơ thể đối với người có bệnh Alzheimer's và thấy rằng không chỉ vận động cơ thể giảm cơ nguy bệnh Alzheimer's mà còn có thể cải thiện hoạt động hàng ngày đối với những người có bệnh Alzheimer's.Nghiên cứu cho thấy vận động cơ thể cảit hiện hoạt động trong đời sống hàng ngày, và việc chuyển động trong người thành niên có bệnh Alzheimer's và có thể cảit hiện chức năng nhận biết tổng quát và sự thăng bằng cơ thể (để không bị té).Kathleen Martin Ginis, giáo sư trường y khoa thể dục UBC Okanagan's School of Health and Exercise Sciences, viết trong bản thông cáo báo chí rằng hiện nay khoa học chưa có thể chữa bệnh Alzheimer's cho nên cần thiết có các biện pháp can thiệp để giảm cơ nguy mắc bệnh này và giúp đối phó các triệu chứng.GS Ginis viết rằng sau khi lượng định tất cả các cuộc nghiên cứu có được, phương pháp vận động cơ thể là cách can thiệpthực dụng, rẻ tiền và có thể tiếp cận vừa để ngăn ngừa và vừa để đối phó với các bệnh lãng trí.Nghiên cứu này in trên tạp chí BMC Public Health.