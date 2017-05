Quý Bà Đi Làm Thuận Lợi Nhất ở: Vermont, Minnesota, New Jersey

WASHINGTON – Tiểu bang nào thuận lợi nhất cho các bà mẹ đang đi làm? Tiểu bang nào bất lợi nhất?Vermont đứng đầu danh sách các tiểu bang thuận lợi nhất cho các bà mẹ đang đi làm; Alabama bất lợi nhất.Công ty tài chánh WalletHub khảo sát nhiều yếu tố để xem tiểu bang nào thuận lợi nhất cho các bà mẹ đang đi làm, qua các thang điểm: mức dị biệt lương nam-nữ, việc chăm sóc trẻ em, chính sách ba mẹ nghỉ ở nhà khi có con sơ sinh, số lượng quý bà giữ chức giám đốc.Danh sách này tính trên thang điểm, cộng tối đa là 100 điểm.Nhóm 10 tiểu bang thuận lợi nhất cho quý bà làm việc:1. Vermont 65.45 điểm.2. Minnesota 61.923. New Jersey 61.004. Delaware 59.775. Connecticut 59.686. Massachusetts 58.707. Maine 55.378. Rhode Island 55.089. New York 54.7910. Illinois 54.14Và 10 tiểu bang tệ hại nhất cho quý bà đi làm việc (50 tiểu bang, và thủ đô DC là 51 nơi so sánh):42. Wyoming 39.3143. West Virginia 38.0044. New Mexico 37.8045. Idaho 36.8946. Mississippi47. Alaska 35.0248. Arizona 34.6749. Nevada 34.3550. Louisiana 33.6851. Alabama 32.75.