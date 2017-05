Sài Gòn Nguy Cơ Thiếu Điện

SAIGON -- Thành phố Sài Gòn báo nguy: nhiều khả năng thiếu điện mùa khô...Bản tin từ báo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn ghi nhận bản phúc trình từ Ban Chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TPSG ngày 17-5 đưa ra dự báo trong năm 2017, đặc biệt vào các tháng mùa khô tình hình khô hạn kéo dài ở nhiều nơi, nhiệt độ tăng cao kéo theo nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng nên rất có khả năng dẫn đến tình trạng thiếu điện tại thành phố.Cụ thể, thống kê của Tổng công ty Điện lực TPSG vào thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố lượng điện tiêu thụ mỗi ngày đạt 76,5 triệu kWh, cao hơn 5% so với cùng kỳ và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian tới, dẫn đến khả năng có thể thiếu điện.Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, Ban Chỉ đạo cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tiết kiệm trong sử dụng điện.TBKTSG cũng ghi nhận rằng ngành công thương thành phố cũng sẽ hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị công lập nhằm đảm bảo tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng.Trong khi đó, Tổng công ty Điện lực TPSG cũng sẽ phối hợp với các quận huyện tăng cường phổ biến chủ trương tiết kiệm điện, đặc biệt vận động người dân hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào các giờ cao điểm làm tăng công suất đỉnh của hệ thống lưới điện khu vực, có thể dẫn đến quá tải cục bộ cũng như nguy cơ gây chạm chập hệ thống điện, xảy ra tình trạng cháy nổ làm gián đoạn cung cấp điện.