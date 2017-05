Chèo Thúng Đánh Cá Cơm Quế, Ngư Dân Lý Sơn Khấm Khá

Dân đẩu nậu chờ chực những chiếc thúng, ghe đánh cá cơm quế từ biển trở vào bờ.

Từ 2-3 năm qua, cá cơm quế - đặc sản ở vùng biển ven đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi - đã cạn kiệt dần. Đột nhiên đầu vụ năm nay, số lượng cá cơm quế đánh bắt được lên đến 40 -100kg/chuyến/thuyền đã mang lại niềm vui lớn cho bà con ngư dân đánh bắt ven bờ đảo, theo http://www.24h.com.vn (Tin 24G).Xưa nay, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng biển ven đảo Lý Sơn loại cá cơm quế vô cùng thơm ngon. Tuy nhiên, theo ngư dân nơi đây, thời gian qua do tàu thuyền lớn từ các tỉnh lân cận, nhất là Khánh Hòa, đến đánh bắt quá nhiều dẫn đến cạn kiệt loài cá này.Trong khi đó, theo Tin 24G, vụ đánh bắt cá cơm quế hàng năm của ngư dân đảo Lý Sơn thường diễn ra từ khoảng tháng 4 đến tháng 9. Với phương tiện khai thác chỉ là thuyền máy hay thúng chèo tay, vị trí đánh chỉ cách thềm đảo 2-5 hải lý, với thời gian đánh bắt trên biển khoảng 4-5 giờ/chuyến. ngư dân Lý Sơn thường thu hoạch được chẳng bao nhiêu.Tin 24G dẫn lời anh Nguyễn Hồng Sơn (55 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, cho biết hiện nay thì tùy bữa mà số lượng cá cơm quế đánh được khác nhau, ít thì 30 - 60kg/chuyến ở thúng, ghe nhưng gặp nơi cá nhiều thì số lượng lên đến cả tấn/chuyến mỗi thúng, ghe".Lão ngư Huỳnh Văn Hậu (60 tuổi), ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, vui vẻ nhận xét: "Phải cỡ 2-3 năm rồi, giờ ngư dân mới đánh được nhiều như vậy".Được biết, với giá thu mua tại đảo khoảng 20,000 đồng/kg cá tươi như hiện nay, cá cơm quế đã mang lại mức thu nhập cho ngư dân đánh bắt ven bờ đảo từ 400,000 đến hơn 1 triệu đồng/ buổi/người.Thịt cá cơm quế có mùi vị vô cùng thơm ngon, xương nhỏ và mềm nên có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau hoặc đem phơi khô nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Đã thấy là toàn bộ cá cơm quế mà ngư dân Lý Sơn đánh bắt luôn được các chủ thu gom hải sản trên đảo tranh nhau mua để chở đi nơi khác tiêu thụ.