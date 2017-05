Hòa Đàm Syria Ở Geneva Do LHQ Chủ Trì Không Tiến Triển

GENEVA - Các phe lâm chiến Syria bước qua ngày thảo luận thứ nhì tại hoà đàm Geneva do LHQ bảo trợ hôm Thứ Sáu.Giới quan sát không thấy dấu hiệu tiến bộ trong các điều kiện căng thẳng hiện nay, nhất là sau vụ liên minh không tập ISIS oanh kích mục tiêu tại biên giới miền nam tiếp giáp vương quốc Jordan.Damascus lên tiếng đả kích dữ dội.Hoa Kỳ lên án bạo hành của chế độ Assad trong nhà giam trong khi 1 đoàn xe chuyển quân của binh lực Assad bị không tập với lý do “xâm phạm vùng giảm căng thẳng”.Sau buổi họp cuối cùng với ĐS Staffan de Mistura, là đặc sứ LHQ phụ trách Syria, trưởng đoàn al-Jaafari của chính quyền Damascus lên án vụ tàn sát của liên minh không tập chống ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu.Iraq xác nhận trận không tập này nhắm đánh lực luợng Assad tại miền nam Syria đe dọa Hoa Kỳ và đối tác chống khủng bố trong vùng. Mặt khác, tổ chức đối lập chính của Syria là “High Negotiations Committee - HNC” tiếp tục đòi loại trừ Assad như là 1 phần trong tiến trình chuyển tiếp.ĐS De Mistura công nhận hoà hội Geneva chưa bàn đuợc việc gì ngoại trừ khả năng thành lập các ủy ban chuyên môn để thảo luận các vấn đề hiến pháp với LHQ.HNC đuợc mong đợi có mặt trong buổi họp chiều Thứ Sáu với ĐS-LHQ.1 nhà ngoại giao phương tây mô tả hoà hội Geneva là cuộc diễn tuồng chính về giải quyết xung đột Syria.