Lò Điện Bằng Than: Sẽ Có 70,000 Tử Vong/Năm Vào Năm 2030 Tại Vùng Đông Nam Á

MANILA, Philippines – Các nhà hoạt động môi trường nói rằng việc tiếp tục xây các dự án nhà máy điện chạy bằng than có thể sẽ làm chết 70,000 người mỗi năm vào năm 2030… đó là lý do cư dân thành phố Ozamiz City biểu tình, nối tay làm dây chuyền người, nhằm phản đối việc xây nhà máy điện chạy bằng than dự kiến có điện lượng 300-megawatt (MW) ở thành phố Ozamiz City.Những người biểu tình nói rằng nhà máy điện này sẽ làm cư dân trên đảo Mindanao không được có nguồn năng lượng sạch từ nguồn điện tái tạo.Cuộc biểu tình phản đối các nhà máy điện chạy than trong tuần qua đã thực hiện ở nhiều thành phố lớn ở Philippines.Luật sư Aaron Pedrosa, hoạt động trong nhóm Energy Working Group tổ chức biểu tình vì môi trường, dẫn ra một cuộc nghiên cứu từ các nhà khoa học ở Harvard University, nói rằng ô nhiễm môi trường từ các nhà máy điện chạy than tại Đông Nam Á ước tính sẽ làm 20,000 người chết mỗi năm.Pedrosa nói, “Con số đó có thể tăng tới 70,000 người chết mỗi năm vào năm 2030 nếu các nhà máy điện chạy bằng than cứ tiếp tục dựng lên.”