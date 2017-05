Du Lịch Nhật Bản Tăng Tốc

TOKYO -- Ngành du lịch Nhật Bản vẫn tăng đều đặn.Theo báo Tourism Review, sô1 lượng du khách quóc tế thăm Nhật Bản trong năm 2016 là hơn 24 triệu người, nhiều hơn mức dự đoán 20 triệu do chính phủ đưa ra cho năm 2020, khi Nhật Bản tô3 chức Thế Vận Tokyo 2020.Trong khi đó, bản tin NHK cho biết trong năm 2017, số du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm nay đã vượt mốc 10 triệu người trước giữa tháng 5, nhanh nhất từ trước đến nay.Hôm Thứ Sáu, người đứng đầu Tổ chức Du lịch Nhật Bản, Tamura Akihiko, cho biết theo tính toán, số du khách nước ngoài vượt mốc 10 triệu người vào ngày 13/5, sớm hơn 3 tuần so với năm ngoái, thời điểm kỷ lục trước được lập.Tốc độ nhanh kỷ lục này chủ yếu là do lượng khách Trung Quốc đến Nhật Bản bằng tàu du lịch tăng đột biến.Trong tháng Tư, 2,58 triệu khách nước ngoài đã đến Nhật Bản. Đây là con số kỷ lục trong 1 tháng, phá vỡ kỷ lục được lập vào tháng 7 năm ngoái.