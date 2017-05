Trump: Gác Hồ Sơ Nga, Đi Trung đông, Âu Châu, Lo Việc Đối Ngoại

WASHINGTON - Tạm gác lại các tai tiếng xoay quanh các tố giác về liên lạc với viên chức Nga trong thời gian tranh cử và về ý định ép FBI ngưng điều tra đoàn tranh cử và cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, TT Trump bắt đầu chuyến xuất ngoại đầu tiên mà Bạch Ốc hy vọng làm chuyển hướng dư luận sang chính sách đối ngoại.Lên đường chiều Thứ Sáu, TT Trump đến Saudi Arabia trước. Các chặng dừng chân kế tiếp là Israel, Belgium và Italy.Nhưng trận bão chính trị do ông gây ra đuợc tin là có ảnh hưởng với chuyến công du này - ông tuyên bố hôm Thứ Năm “Hy vọng tạm gác lại toàn bộ tình thế này”.Ông Trump đuợc trông đợi được hoan nghênh nồng nhiệt tại Riyadh và Jerusalem – nhưng lập trường của TT Hoa Kỳ thứ 45 về thoả ước nguyên tử Vienna ký kết với Iran, cam kết an ninh với NATO, tham gia hiệp ước khí hậu Paris có thể gây căng thẳng với các nhà lãnh đạo phương Tây tại các hội nghị Brussels và Rome.Nhà chiến luợc Charlie Black của đảng CH nêu nhận xét: 1 chuyến công du dài, gồm các hội nghị thượng đỉnh, sẽ chế ngự thông tin trong 1 thời gian, đẩy lui các đề tài khác, là hữu ích với ông Trump, nhất là về “hồ sơ Nga”.Tại Bạch Ốc hôm Thứ Năm, cố vấn an ninh H.R. McMaster loan báo: 3 mục đích trong chuyến đi này là tái xác nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ, xây dựng quan hệ với các nhà lãnh đao thế giới, và phát thông điệp đoàn kết tới các bằng hữu và tín đồ của 3 tôn giáo lớn, vì tương lai hoà bình, tiến bộ và thịnh vuợng.Với tỉ phú địa ốc ưa thích ngủ ở nhà riêng, 9 ngày công du là thời gian vắng nhà dài nhất của ông.