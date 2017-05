Trump Kể Với ĐS Nga: Thấy Nhẹ Khi Đuổi Comey; Giám Đốc FBI Comey Từng Tránh Gặp Mặt TT Trump

WASHINGTON - Giám đốc FBI James Comey bị cách chức không muốn giáp mặt TT Trump – ông tâm sự với bạn: trốn sau màn để tránh tương tác “kỳ cục” với chủ nhân Bạch Ốc.Ông Benjamin Wittes là biên tập của Lawfare blog tiết lộ với New York Times: ông Comey dự buổi sinh hoạt vinh danh nhân viên công lực tại Bạch Ốc ngày 22-1 như là đại diện của FBI, ông Comey núp sau màn tại Blue Room vì không thấy thoải mái với ý định thiết lập quân hệ cá nhân của tân TT Trump. Ông Comey tưởng là không bị phát hiện để tránh tương tác cá nhân, nhưng không xong.Video cho thấy: ông Trump nhìn thấy giám đốc Comey trong tấm màn cùng màu với bộ âu phục của ông Comey, và nói ngay “Ồ, kià là Jim – ông này nổi tiếng hơn tôi”. Ông Comey tiến tới, bắt tay, và bị lôi vào vòng tay của nhà lãnh đạo hành pháp.Ông Comey bị cách chức ngày 9-5 với giải thích của Bạch Ốc là theo khuyến cáo của thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein – loan báo sau đó của ông Trump là trái ngược, là ông đã định từ truớc.Phân tích gia Chris Cillizza của CNN tin rằng lý do thật để TT Trump đuổi giám đốc FBI là vì không thích ông này, và vì giám đốc Comey muốn tìm hiểu đến tận cùng các tố giác về quan hệ giữa đoàn tranh cử của ứng viên Trump với viên chức Nga.Ông Trump cũng như Bạch Ốc không muốn nói ra nguyên nhân thật.Một phần là ông Comey không nhận trung thành với tân TT trong bữa ăn tối riêng giữa 2 người hôm 27-1, chỉ khẳng định “cư xử chân thành”.Bạch Ốc xác nhận thứ trưởng Rosenstein khuyến cáo cách chức ông Comey - sau đó TT Trump khẳng định chính ông quyết định, rồi quay lại quy trách nhiệm ông Rosenstein.Các giải thích như thế là vô nghĩa, vì không thật.Trong khi đó một bản tin khác của báo New York Times hôm Thứ Sáu cho biết thêm một chi tiết khác liên quan đến cựu Giám Đốc FBI Comey và TT Trump rằng vị tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ kể với các viên chức Nga viếng thăm rằng việc sa thải Giám Đốc FBI James Comey làm cho ông Trump cảm thấy như đặt gánh nặng trên vai xuống.TT Trump nói trong cuộc gặp mặt với các viên chức Nga hồi tuần trước theo báo Times tường trình rằng, “Tôi chỉ sa thải người đứng đầu FBI. Ông ấy điên, khùng. Tôi đối diện với áp lực rất lớn bởi vì Nga. Điều đó đã được trút bỏ.”