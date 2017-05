1000 Công Nhân VN Đình Công Ở Hãng May Chủ Đại Hàn

HANOI -- Khoảng 1.000 công nhân đình công giữa trời mưa... Cuộc đình công xảy ra ở tỉnh Bắc Giang.Báo Pháp Luật Plus cho biết rằng hàng trăm công nhân làm việc tại Cty TNHH Vietpan Pacific (Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã tổ chức đình công, yêu cầu chủ doanh nghiệp thực hiện kiến nghị của công nhân.Cho rằng công ty chưa đáp ứng quyền lợi chính đáng của mình, trong hai ngày (18 và 19/5), hàng trăm công nhân của công ty Vietpan Pacific có trụ sở tại Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã tổ chức đình công, nghỉ việc.Số lượng công nhân đình công ước tính gần 1.000 người, tập trung ở trước cổng của công ty kèm theo những bẳng rôn, khẩu hiệu có nội dung như: Công nhân "Việt Pan" chung sức đòi quyền lợi, thưởng lễ, thưởng tết, thâm niên, tháng lương thứ 13,...Đến sáng Thứ Sáu 19/5/2017 mặc dù trời mưa, nhưng số công nhân này vẫn tiếp tục tập trung ở cổng công ty tổ chức đình công. Đến khoảng 10h trưa thì những công nhân đã ra về.Một quan chức thú nhận rằng công nhân đình công hợp pháp.Theo báo Pháp luật Plus, bà Nguyễn Thị Hoa - Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa, (Bắc Giang) xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm: "Hai ngày qua, công nhân của Công ty Vietpan Pacific đóng trên đị bàn đã tổ chức đình công. Huyện Hiệp Hòa đã tích cực phối hợp với công nhân giải quyết để ổn định tình hình.Những công nhân này tổ chức đình công bằng hình thức nghỉ việc để đỏi hỏi quyền lợi chứ không vi phạm pháp luật gì cả."Được biết, 6/2013 hàng nghìn công nhân của TNHH Vietpan Pacific cũng đã tổ chức đình công với nội dung: Nâng mức tiền xăng xe hàng tháng từ 110.000đ lên 200.000đ/người/tháng; nâng mức tiền chuyên cần từ 200.000đ lên 300.000đ/người/tháng; tính thâm niên cho CN; Cty phải bố trí lắp đặt hệ thống làm lạnh, vì trong xưởng làm việc nhiệt độ rất cao (từ 37-38 độ C, có hôm hơn 40 độ C) và chỉ làm thêm vào những ngày dưới 37 độ C;...Được biết, Cty TNHH Vietpan Pacific là DN 100% vốn Hàn Quốc chuyên ngành dệt-may, có trụ sở tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.