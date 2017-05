Vỉa Hè Sài Gòn Dọn Xong Là Cho Thuê

SAIGON -- Vậy là, Đoàn Ngọc Hải bị trói tay, sau nhiều tuần lễ vung bàn tay sắt dọn dẹp vỉa hè.Bản tin RFA cho biết: Ông Phó chủ tịch quận nhất Sài Gòn, Đoàn Ngọc Hải, xác nhận ông đã được lệnh yêu cầu phải ngưng chiến dịch dọn dẹp vỉa hè do ông dẫn đầu trước đây.Trả lời báo chí hôm thứ Sáu 19/5 về nguyên nhân không còn mạnh tay xử lý lấn chiếm vỉa hè nữa, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, Quận ủy Quận 1 đã ra một văn bản và Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 cũng ra một văn bản yêu cầu ông phải ngưng ngay việc xuống đường dẹp dọn trật tự lòng lề đường. Vì thế, ông phải tuân thủ chấp hành.“Công sức của anh em trong những tháng cao điểm giờ gần như trở về số không”, ông Hải nói “Tôi thấy rõ cảnh nhếch nhác trên vỉa hè rất khó chịu, nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm”.Nhắc lại, cách nay hơn 2 tháng, ông Đoàn Ngọc Hải huy động các lực lượng chức năng, ra quân dọn dẹp vỉa hè trên địa bàn Quận 1, mạnh tay đập phá tất cả những gì mà ông Hải và đoàn công tác liên ngành do ông chỉ huy cho là lấn chiếm vìa hè, lòng lề đường.Việc làm mạnh tay của ông Đoàn Ngọc Hải nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng ông đã quá cứng nhắc khi chủ trương phá bỏ tất cả nhưng gì bị coi là lấn chiếm vỉa hè, mà không cần xem xét đến những yếu tố khác.Vào lúc cao điểm của chiến dịch giải phóng vỉa hè, Phó chủ tịch Đoàn Ngọc Hải từng nổi tiếng với tuyên bố “Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo từ quan”.Bản tin Zing đưa ra thêm một nghi vấn từ dân chúng rằng ông có thể đã bị kỷ luật:“Hơn hai tháng quyết liệt, trực tiếp dẫn đoàn liên ngành quận 1 đi kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo TP cũng như người dân trên cả nước. Tuy nhiên một tháng trở lại đây, ông Hải bất ngờ dừng công việc dẹp vỉa hè khiến nhiều người dân nghĩ ông bị kỷ luật hoặc chuyển công tác.Chia sẻ câu chuyện này, ông Hải nói: "Tạm thời tôi dừng công việc lập lại trật tự đô thị theo chỉ đạo của tổ chức. Còn việc có hay không chuyển công tác thì tôi vẫn chưa nhận bất cứ quyết định nào. Nếu sau này chuyển tôi đi đâu, bản thân vẫn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao"...”Tuy nhiên, có một cảnh bi hài là vỉa hè dọn dẹp xong dự kiến sẽ cho thuê.Bản tin BBC kể rằng theo Truyền hình Việt Nam hôm 18/5 xác nhận văn bản cho thuê vỉa hè quận 1, TP SG cấp cho một quán cà phê có đóng dấu và chữ ký của ông Đoàn Ngọc Hải là có thật, động thái này diễn ra hai tháng sau chiến dịch giải cứu vỉa hè gây tranh cãi.Bà Hương Nguyễn, phóng viên tự do ở quận 1, TP SG, nói: "Bây giờ thì ai cũng thấy việc ban đầu ông Hải tuyên bố chiến dịch đòi vỉa hè là để đòi quyền lợi cho người đi bộ hóa ra thật kệch cỡm."BBC cũng ghi lời Luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế giới Luật Pháp, nói: "Giấy cho thuê vỉa hè do Ủy ban Nhân dân Quận 1 ký nếu có thật thì là hoàn toàn trái luật." "Và hiện tại chưa có quy định nào cho phép chính quyền sử dụng vỉa hè để cho thuê hay cho phép thu phí để sử dụng dài hạn cả. Do đó, về mặt pháp lý là không ổn." "Và nếu xét ở góc độ công bằng cũng không ổn vì vỉa hè là tài sản chung. Mục đích vỉa hè là phục vụ cho người đi bộ, người tàn tật. Vỉa hè không phải là của riêng những hộ dân tiếp giáp vỉa hè hay của phường hay quận nơi có vỉa hè."