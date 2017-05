GHPGVN/TTG, Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang, (đây cũng là trụ sở của Hội Đồng Điều Hành Giiáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, GHPGVNTTG) tọa lạc tại 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTTG làm Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Nhuận Hùng, Trụ trì. Đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật lịch 2561-2017.Buổi lễ với sự tham dự của hàng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni và gần một ngàn đồng hương Phật tử.Chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo VNTNHN kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội; HT. Thích Huệ Minh... Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Ngoại Vụ Tăng Đoàn GHPGVNTNHN, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton;Quan khách có Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; ông bà cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho; Giáo Sư Trần Văn Chi; Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, ông Phan Thanh Châu và ông Nhan Hữu Mai, đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng, qúy vị nhân sĩ Phật Giáo, cùng một số đại diện các Công Đồng, Hội Đoàn, Đoàn Thể, các cơ quan truyền thông, qúy vị trong Ban kiến trúc chùa Bảo Quang, gồm có: kỹ sư Trần Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp, kỹ sư Phạm Ngọc Lân, kỹ sư Nguyễn Minh Trì, nhà thầu Vincent Nguyễn....Điều hợp chương trình tổng quát do ca nhạc sĩ Thùy Linh, điều hợp nghi thức khai mạc do ông Phạm Công, Đoàn xe Jeep Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Trước khi vào lễ chính thức một chương trình văn nghệ Mừng Phật Đản Sinh do anh chị em nghệ sĩ trình diễn, trong lúc nầy Ban tổ chức đã mời Chư tôn đức vào trai đường để làm lễ cúng dường trai tăng và thọ trai, đồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do Đạo tràng Bảo Quang khoản đãi.Đúng 6 giờ chiều Ban tổ chức cùng đồng hương Phật tử trang nghiêm cung nghinh chư tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ Thế Giới, phút nhập Từ Bi Quán với tiếng kèn truy điệu để tưởng niệm đến những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tự do.Tiếp theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy quan khách cùng toàn thể đồng hương tham dự.HT. tiếp: “Thay vì đọc diễn văn khai mạc, tôi xin gởi lời chào mừng tốt đẹp nhất đến quý vị, xin chúc quý vị có một buổi chiều Chủ Nhật tươi đẹp và có ý nghĩa, bởi vì sự hiện diện của mọi người đã nói lên hết tất cả những gì mà tôi muốn nói. Xin quý vị hãy lắng lòng để chiêm ngưỡng Đức Phật là bậc thầy giác ngộ. Ngài mượn dòng họ của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya để giáng sinh. Và thông điệp ngài đến với tất cả mọi người, đó là một thông điệp bình đẳng, tức là xóa bỏ bốn giai cấp đương thời của xứ Ấn Độ mà không đổ máu. Ước gì tất cả những nhà lãnh đạo của thế giới hiện nay cũng được như vậy, có nghĩa là, vai trò lãnh đạo của họ không làm đau khổ cho dân tộc của họ và của thế giới,”Sau đó là Đạo Từ của HT. Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG, mở đầu Hòa Thượng tán thán công đức của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cũng như các đệ tử của chùa đã kiến tạo tổ đình rất nguy nga và thiết kể lễ đài Phật Đản năm nay rất tráng lệ, HT. cũng tán thán chư tôn thiện đức tăng ni và hàng Phật tử đã về dự Đại Lễ Phật Đản tại chùa Bảo Quang hôm nay thật đông.HT. tiếp: “Mùa Xuân đã đến, lòng đất ấm dần, tâm của chúng sanh cũng tùy thuận thời tiết trở thành vui vẻ, ấm áp. Khắp năm châu, những người con Phật đang hoan hỷ nghinh đón đấng cha lành trong mùa Phật Đản. Để tiếp nhận sự ấm áp của nắng Xuân, những búp sen bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, rồi nở những đóa hoa sen tinh khiết, hương nhẹ nhàng phảng phất vào không gian làm cho lòng của chúng sinh được an lạc. Người xưa tức cảnh thành lời: Không gì mà đẹp bằng sen, Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, Nhụy vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.Trong buổi lễ Phật Đản hôm nay, chúng ta ôn lại bài học tâm lý để tu sửa những biến thái tâm lý trong mỗi con người, và cũng để cho tâm của chúng ta được thanh tịnh. Đức Phật dạy: Tâm bình, thiên địa bình, tâm loạn, thiên địa loạn. Chúng tôi nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho dân tộc Việt Nam chóng được giải thoát ách nạn cộng sản trong năm nay. Và cầu chúc cho tất cả chúng sanh chóng thành Phật quả.”Sau đó, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên chào mừng Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương Phật tử, trong dịp nầy TNS Jannet Nguyễn cũng đã trao đến HT. Viện Chủ bằng Tưởng Lệ của Thượng Viện Tiểu Bang để ghi nhận những đóng góp tích cực vào các sinh hoạt của cộng đồng trong thời gian qua.Tiếp theo HT. Viện Chủ cũng đã trao bằng tưởng lệ cho Ban kiến thiết Chùa Bảo Quang.Sau đó HT. Viện Chủ giới thiệu cùng mọi người về những đóng góp giá trị mà Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và GS. Vân Bằng cho công trình xây dựng Chùa Bảo Quang, nhất là về thủ tục hành chánh. HT. mời hai vị nầy lên phát biểu. Hai vị cũng đã nói lên được những gian nan, khó nhọc mà HT. Viện Chủ đã trải qua một thời gian dài để hoàn thành công trình mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay.Sau đó Lễ Khánh Đản cử hành, tất cả mọi người cùng tụng trang kinh Khánh Đản.Tiếp theo là Lễ Phóng Sanh và Lễ Tắm Phật.Sau lễ tắm Phật, mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải, được vẹn toàn, tránh khỏi ách xâm lược của Trung Cộng.