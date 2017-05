LỜI SẤM VỀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ CHỐNG GIẶC TÀU CỦA THIÊN TÀI QUÂN SỰ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG (TRẦN QUỐC TUẤN) ĐÃ ỨNG NGHIỆM!

LỜI SẤM VỀ CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ CHỐNG GIẶC TÀU CỦA THIÊN TÀI QUÂN SỰ HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG (TRẦN QUỐC TUẤN) ĐÃ ỨNG NGHIỆ M!

" 27. Trước khi Trần Quốc Tuấn từ trần năm 1300, vua Trần Anh Tông đến thăm và hỏi ý kiến phải làm sao nếu quân Nguyên trở qua lần nữa? Trần Quốc Tuấn đã trả lời dặn dò vua Anh Tông như sau: "Đại khái quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoản binh, đem đoản binh đánh l

ại trường trận, là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét: nếu thấy quân giặc tràn san như gió, như lửa, thì thế giặc có thể dễ chống cự được; nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy theo thời cơ mà chế biến cho đúng, làm thế nào thu hút được binh lính như cha với con một nhà, mới có thể dùng để chiến thắng được. Vả lại bớt dùng sức dân để làm cái kế thâm căn cố đế, đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn. "

