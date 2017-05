New York: 1 Ông Lao Xe Lên Đường, 1 Chết, 22 Bị Thương

NEW YORK - 1 người phụ nữ 18 tuổi chết và 22 người khác bị thương khi 1 xe hơi chạy ngược chiều leo lề đâm vào khách bộ hành tại Times Square của bán đảo Mahattan (New York) hôm Thứ Năm, theo tin cảnh sát và cứu hoả.Thống đốc Andrew Cuomo và thị trưởng Bill de Blasio đang đến hiện trường để tìm hiểu.Tham vụ báo chí Bạch Ốc Sean Spicer dùng twitter báo tin: TT Trump là chủ nhân của Trump Tower cách đó 1 dặm đã biết và đuợc báo cáo cập nhật.Fox News dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay: người lái xe 26 tuổi đã bị bắt – anh ta có thành tích lái xe dưới ảnh hưởng của rượu.Nhiều nhân chứng kể: nghi can mưu toan trốn chạy nhưng bị 5 người đuổi bắt và đè xuống mặt đất chờ cảnh sát tới.Đám đông nhận lệnh di tản vì chiếc xe chưa đuợc kiểm tra về an toàn.FBI biết tin và chưa xác nhận vụ này là tai nạn hay có liên quan với khủng bố.Tài xế lái xe tung người, 26 tuổi, cư dân Quận Bronx, New York, leo lên lề Đường Seventh Avenue và 42nd Street in Manhattan và chạy qua nhiều khúc đường, tông vào người đi bộ dọc theo lề đường, theo cảnh sát cho biết.Thị Trưởng New Yori Bill de Blasio (Dân Chủ) có mặt tại hiện trường vào xế trưa Thứ Năm nói rằng đây là “một ngày khó khăn cho Thành Phố New York, nhưng thường là người dân Thành Phố New York sẽ đứng vững.”Các viên chức thẩm quyền nói rằng tài xế là một công dân Hoa Kỳ và là cựu quân nhân Hải Quân đã từng có lịch sử phạm tội và bị bắt vì lái xe say rượu.Sau vụ tai nạn hôm Thứ Năm, ông đã bị cảnh sát bắt giam và được cho thử nghiệm xem có ma túy và rượu trong người lúc lái xe, theo cảnh sát cho biết.Tới giờ này, trưa Thứ Năm, theo giờ California, các viên chức thẩm quyền nói chưa có chỉ dấu nào cho thấy vụ này có liên quan tới khủng bố.