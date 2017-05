LHQ Đòi Pakistan Đừng Xử Tử Cựu Sĩ Quan Ấn Bị Tố Khủng Bố

THE HAGUE - Toà hình sự quốc tế bản doanh The Hague (ICC) khuyến cáo nhà cầm quyền Islamabad không hành quyết cựu sĩ quan hải quân Ấn Độ Kulbhushan Sudhir Jadhav bị quy tội khủng bố với án phạt tử hình.Ông này ra toà quân sự Pakistan trong tháng qua với các tố giác về hoạt động gián điệp và âm mưu lật đổ.ICC yêu cầu Islamabad ngưng thi hành án để chờ nghe luận chứng của New Dehli, là hậu thuẫn của bị cáo lên án Islamabad vi phạm hiệp ước quốc tế cho phép vận động ngoại giao để bênh vực tội nhân bị kết án tử hình. Ấn Độ đã tiếp cận ICC để vận động.Đại diện của Pakistan cả quyết bị cáo Jadhav đã thú tội nhận lệnh từ chính quyền Ấn Độ để tấn công khủng bố chống lại thường dân và hạ tầng cơ sở tại Pakistan.Lập luận của Ấn Độ là ông Jadhav bị từ chối quyền tiếp cận luật sư và hỗ trợ của lãnh sự.Phiá Pakistan cũng không tiết lộ các bằng chứng chống lại Jadhav.ICC quyết định muốn nghe luận cứ từ 2 phiá và yêu cầu thẩm quyền Pakistan thông báo mọi biện pháp trong việc thi hành phán quyết.Chưa biết Islamabad sẽ đáp ứng thế nào.Vụ án Jadhav chỉ là 1 trong vô số tranh chấp gây căng thẳng giữa 2 lân bang Nam Á.