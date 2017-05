Asiana Airlines, Incheon Airport Giới Thiệu Những Tiện Ích Mới

Hình ảnh trong buổi giới thiệu những tiện ích mới cho hành khách Mỹ.

Hình ảnh trong buổi giới thiệu những tiện ích mới cho hành khách Mỹ.

Hình ảnh trong buổi giới thiệu những tiện ích mới cho hành khách Mỹ.

Vào ngày 16/05/2017, tại khách sạn Westin Bonaventure thành phố Los Angeles, hai công ty Nam Hàn là Asiana Airlines và Incheon Airport đã tổ chức một cuộc họp báo mang tên ICN-OZ Smart Transfer. Mục đích của buổi họp báo này là để giới thiệu những tiện ích mà hành khách được hưởng, khi sử dụng các chuyến bay của Asiana Airlines, và quá cảnh tại phi trường quốc tế Incheon Airport (Seoul, Nam Hàn).Đại diện của một công ty du lịch thuộc cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon Quận Cam cho biết, cách đây hơn chục năm, khi chọn chuyến bay về Việt Nam, người Việt có thói quen sử dụng các chuyến bay của Đài Loan, Hongkong, Singapore, và quá cảnh tại các phi trường này. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các chuyến bay của Nam Hàn, với phi trường quá cảnh là Incheon đã ngày càng trở nên quen thuộc hơn với khách hàng gốc Việt.Vì sao vậy? Theo cảm tính, nhiều khách hàng Việt nghĩ rằng đó là do người Việt mình ngày càng “ghiền” văn hóa, hàng hóa Đại Hàn hơn. Từ phim Hàn, tài tử Hàn, cho đến đồ điện tử Hàn, mỹ phẩm Hàn, xe hơi Hàn… Từ việc thích thú nền văn hóa, dân mình bắt đầu sử dụng nhiều hơn những chuyến bay đến Nam Hàn, để có dịp chứng kiến đất nước có những tiến bộ thần kỳ này. Nhiều người trong cộng đồng Việt tị nạn còn nhớ rằng chỉ mới chừng nửa thế kỷ trước, Nam Hàn được đánh giá là ngang hàng với Việt Nam Cộng Hòa, và Seoul cũng tương đương với một Sài Gòn hoa lệ của chúng ta.Nhưng xét kỹ hơn, thì việc khách hàng ngày càng ưa chuộng sử dụng dịch vụ Asiana Airlines và Incheon Airport là một sự lựa chọn rất hữu lý, chứ không chỉ đơn thuần là vì cảm tính. Các đại diện của Aisana Airlines va Incheon Airport trong cuộc họp báo đã lần lượt trình bày những lý do khiến họ được khách hàng ngày càng yêu thích, tin tưởng.Cùng với Korean Airlines, Asiana Airlines là một trong hai hãng hàng không quốc tế lớn nhất của Nam Hàn. Đây là một hãng hàng không tương đối trẻ, chỉ mới thành lập vào năm 1988, nhưng đã có những phát triển vượt bực. Đối với khách hàng tại Mỹ, Asiana có chuyến bay thẳng từ 6 thành phố Los Angeles, San Francisco (từ năm 2017), Seattle, New York, Chicaogo, Honolulu đến Seoul. Trong đó, các chuyến bay từ Los Angeles và New York sử dụng chiếc máy bay hiện đại Airbus 380, với chỗ ngồi tiện nghi, thoải mái, dịch vụ thượng hạng cho các hạng vé khác nhau như First Suite, Business Smartium, Economy. Asiana Airlines được bình chọn là Airline of The Year trong suốt 4 năm liên tiếp, được Global Traveler bình chọn là Best Flight Attendants trong liên tiếp 12 năm.Còn với phi trường quốc tế Incheon của thủ đô Seoul, đây là một điểm dừng chân quen thuộc của khách hàng Mỹ, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vào năm ngoái, phi trường Incheon đón 4.25 triệu lượt khách đến từ Mỹ, trong đó có 1.49 triệu khách đến để quá cảnh. Phi trường Los Angeles là phi trường có số hành khách quá cảnh tại Incheon cao nhất, trên 400,000 lượt. Trong số các điểm đến sau cùng của hành khách quá cảnh kể trên, thì Sài Gòn đứng hàng thứ hai (chiếm 8%), chỉ sau Manila của Phi Luật Tân (18%), và đứng trên Thượng Hải (7%).Phi trường Incheon có tốc độ phát triển rất nhanh kể từ năm 2001. Hiện nay, Incheon là phi trường có lượng hành khách đứng thứ 7 trên thế giới, với 57.8 triệu người hằng năm. Hiện nay, có 88 hãng hàng không sử dụng phi trường Incheon, kết nối với 182 phi trường thuộc 54 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Nhưng tham vọng của phi trường quốc tế của thủ đô Nam Hàn chưa dừng ở đó. Phi trường Incheon vẫn đang được tiếp tục xây dựng để mở rộng. Sau khi được hoàn tất dự án mở rộng vào năm nay, phi trường Incheon sẽ đón nhận được 72 triệu lượt khách trong một năm!Vì sao hành khách Mỹ gốc Á thích sử dụng phi trường Incheon? Bởi vì Incheon kết nối với 14 thành phố của nước Mỹ với 25 thành phố thuộc Đông Nam Á. Thời gian quá cảnh ngắn nhất trong các chuyến bay được ghi nhận là 45 phút. Quá cảnh tại Incheon, hành khách không phải chuyển terminal, không phải lấy và gởi lại hành lý. Tại phi trường Incheon, hành khách quá cảnh được hưởng nhiều tiện nghi hàng đầu thế giới: chỗ check e-mail, phòng tắm miễn phí, phòng đợi để nghỉ ngơi. Có những địa điểm để hành khách tìm hiểu nền văn hóa Triều Tiên. Khu vực shopping đẹp, phong phú theo tiêu chuẩn quốc tế, với nhiều thương hiệu hàng hóa nổi tiếng của Nam Hàn và quốc tế. Đặc biệt, hành khách được tham gia những tour thăm viếng Seoul miễn phí, kéo dài từ 1 đến 5 giờ, tùy theo thời gian quá cảnh.Asiana Airlines và Incheon Airport thông qua các đơn vị truyền thông tiếng Việt gởi lời cảm ơn đến quí hành khách gốc Việt tại Hoa Kỳ, và mong tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa hành khách bay đến thăm Nam Hàn, hay quá cảnh trên những chuyến bay về VIệt Nam.Đoàn Hưng