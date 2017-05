Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Tổ Đình Chùa Huệ Quang Đại Lễ Phật Đản

Trong Đại Lễ Phật Đản tại Chùa Huệ Quang.

Santa Ana (Bình Sa)- - Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo, Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4918 Westminster Ave, Santa Ana, do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2561 -2017 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày14 tháng 5 năm 2017,Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. Chư tôn đức có Hòa Thượng Thích Huệ Minh, viện chủ chùa Khánh Long; Ni sư Chân Thiền Viện Chủ và Ni Sư Chân Diệu, Trụ Trì Thiền Viện Sùng Nghiêm; cùng các chư tôn thiền đức đến từ các chùa và tự viện Nam California, quan khách có ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và Giáo Sư Phạm Vân Bằng; Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức Đại Diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, bà Diep Mary, giám đốc BLIA, LA cùng ông Steven Chow và phái đoàn Phật Quang Sơn Tây Lai Tự...Như thông lệ hằng năm, trước khi vào lễ chính thức, đồng hương Phật tử đã tập trung về trước lễ đài để nghe thời pháp do Hòa Thượng Thích Quảng Niệm thuyết giảng, trong thời pháp có đoạn HT. cho biết: “Đức Phật nói 49 năm Ta không nói lời nào. 49 năm Ta không tranh chấp với ngoại đạo. Trong thời Đức Phật thuyết pháp ở Ấn Độ có 96 ngoại đạo, nhưng Đức Phật vẫn tôn trọng 96 ngoại đạo, Đặc biệt, Đức Thế Tôn không bài xích, không công kích và luôn tôn trọng... Đức Phật nói, Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy giải thoát, hãy an lạc tự thân chính mình...”Sau phần thuyết pháp, 3 hồi chuông trống Bát Nhã được gióng lên, toàn thể đồng hương Phật tử tham dự đều đứng lên chắp tay cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài.Điều hợp chương trình do các Huynh Trưởng Trần Văn Tiềm và Hồ Văn Huỳnh phụ trách.Lễ chính thức bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập Từ Bi Quán do các em Gia Đình Phật Tử và Đạo Tràng Huệ Quang phụ trách.Tiếp theo Đại Đức Thích Huệ Đức, thay mặt Ban tổ chức lên ngỏ lời Chào mừng và cảm ơn sự quang lâm tham dự của Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy vị quan khách cùng đồng hương Phật tử.Trong diễn văn khai mạc có đoạn Thầy nói:Khi thấy những đóa hoa đua nhau nở, màu xanh tươi mát đã tô điểm trên những cành cây, cùng những vùng thảo nguyên xanh ngát là sự báo hiệu Mùa Phật Đản lại về trên trái đất thân yêu này, Ngày mà cách đây hơn 25 thế kỷ về trước một vị Đại Sĩ đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Ca Tỳ La Vệ của đất nước Ấn Độ xưa trong xác thân của Thái Tử Sĩ Đạt Ta con vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya. Khi trưởng thành Ngài đã rời bỏ cùng vàng điện ngọc, và từ bỏ những dục lạc của đời sống, vượt thành xuất gia, và sau này chở thành một bậc Đại Giác Ngộ được toàn thể nhân loại xưng tụng với danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật.Sự xuất hiện của đức Thế Tôn như một trận mưa rào vào giữa sa mạc khô cằn. Ngài đã dùng tuệ giác cùng lòng vị tha vô lượng để mở ra một con đường mới chỉ bày cho chúng sanh mạnh dạng bước qua những nổi khổ niềm đau hiện có trong đời để tìm đến một đời sống an lạc và thảnh thơi... Đức Phật đã nói: “Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước mắt cùng mặn." Lời dạy của Ngài thật êm dịu và đơn giản nhưng lại chứa đầy năng lực của Từ, Bi, Hỷ, Xả. Mọi sự đấu tranh căm hờn đều phải chùng bứơc khi đối diện trứơc giáo lý Từ Bi và Trí Tuệ của Ngài...”Thầy tiếp: “... Hôm nay Ngày Lễ Phật Đản, nhưng tại Hoa Kỳ hôm nay cũng là ngày Lễ Me, thiết thực nhất là chúng ta hãy cùng nhau đồng hành đưa Phật Pháp vào cuộc đời để giữ gìn mãi sự yêu thương bao dung luôn có mặt trên trái đất thân thương này.”Tiếp theo, các em Gia Đình Phật Tử Huệ Quang lên trình diễn vũ điệu “Dâng Hoa Cúng Phật”.Sau đó Ban tổ chức cung nghinh HT. Chứng minh cùng Chư Tôn Đức lên lễ đài dâng hương và cử hành nghi thức khánh đản.Chương trình được tiếp tục với nghi thức tắm Phật, phóng sinh.Tiếp theo Đạo từ của Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Hòa Thượng không quên nhắc lại những Mùa Phật Đản tại Chùa Từ Đàm, tại Bến Bạch Đằng và những buổi lễ diễn ra khắp nước với những kỷ niệm khó quên trong lòng người Phật tử, HT. cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải vẹn toàn.Hòa Thượng tiếp: “Hôm nay ngày sinh nhật của Đức thế Tôn, cũng là ngày Lễ Mẹ, nên nhớ rằng trên đời dù là tổng thống hay các bậc vĩ nhân, tất cả nhân loại trên thế gian này đều là do mẹ sinh ra. Mẹ cũng là vị Phật từ bi bao la vô lượng.”Trong lúc nầy, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện TNS Janet Nguyễn, lên trao tặng chùa Huệ Quang bằng vinh danh của Thượng Viện California, để ghi nhận những đóng góp của HT. cũng như Phật tử Chùa Huệ Quang trong cộng đồng đa sắc tộc.Trong lời phát biểu của ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân là Giáo Sư Vân Bằng, hai vị nầy đã ca ngợi việc làm của Hòa Thượng Viện Chủ trong nhiều năm qua nhất là về phương diện bảo tồn và phát huy văn hóa cổ truyền dân tộc qua những ngày lễ lớn trong đó có lễ giao thừa hằng năm đã có hàng ngàn người tham dự...Tiếp tục chương trình Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni trở về trai đường thọ trai, đồng hương phật tử dùng cơm chay tại chổ để thưởng thức chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục xuất sắc do một số ca sĩ thân hữu, đạo tràng Huệ Quang và các em Gia Đình Phật triình diễn cúng dường Phật Đản do Ca Sĩ Triệu Mỹ Ngân điều hợp.