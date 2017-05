Hạ Viện Ra Thời Hạn FBI Giao Hồ Sơ Trao Đổi Trump-Comey; Báo New York Times: Trump Gợi Ý Comey Truy Tố Nhà Báo Lộ Tin; 2 Cộng Tác Viên Làm Việc Trong Ban Vận Động Tranh Cử Của Trump Đã Giao Danh Sách Những Viên Chức Nga Gặp Mặt

WASHINGTON - 1 thủ lãnh CH Hạ Viện đòi FBI chuyển giao hồ sơ về các trao đổi giữa giám đốc James Comey và TT Donald Trump - dân biểu Jason Chaffetz là chủ tịch ủy ban giám sát cho biết thời hạn là trước ngày 24-5.Truyền thông dẫn 1 biên bản của FBI ghi lại yêu cầu ông Comey loại bỏ các tra cứu về quan hệ giữa cựu Tướng Michael Flynn và viên chức Nga. Bạch Ốc phủ nhận tố giác này – giám đốc Comey bị TT Trump cách chức tuân qua.Trong khi đó, TT Nga hưá cung cấp bản chép cuộc trò chuyện giữa TT Trump với ngoại trưởng Lavrov và ĐS Kislyak - TT Putin nói: ông Trump không chuyển thông tin mật cho 2 nhà ngoại giao Nga trong buổi tiếp tại Bạch Ốc ngày 10-5.Giới phân tích đặt vấn đề với thời điểm của buổi tiếp, là 1 ngày sau quyết định cách chức giám đốc FBI.Qua hôm sau, truyền thông báo tin: chủ nhân Bạch Ốc chia sẻ thông tin xếp hạng mật với ngoại truởng và ĐS Nga.Biên bản về cựu Tướng Flynn đuợc biết 1 ngày sau khi ông này bị ép từ chức.Dân biểu Chaffetz cho quyền giám đốc FBI Andrew McCabe biết (thông qua văn thư) là có nghi vấn về ý định của TT Trump muốn chi phối hay ngăn trở cuộc điều tra ông Flynn. Trước đó, 1 twitter của dân biểu Chaffetz loan báo: có thể dùng biện pháp cưỡng bách để FBI phải tuân thủ.Ông Trump chia sẻ 1 biên bản với 1 viên chức FBI gồm phát biểu “Tôi hy vọng ông có thể để cho ông Flynn ra đi thoải mái – ông ta là người tử tế”. Theo biên bản, ông Comey không đáp ứng yêu cầu của ông Trump tuy đồng ý ông Flynn là người tốt.Bạch Ốc chưa trả lời yêu cầu bình luận của nhà báo.Cựu Tướng Flynn thảo luận các trừng phạt của Hoa Kỳ với ĐS Kislyak sau ngày ông Trump thắng cử và chưa nhậm chức – ông bị buộc thôi việc chỉ 23 ngày sau khi nhận nhiệm vụ cố vấn an ninh quốc gia.Cựu biện lý liên bang Samuel Buell cho hay: bằng chứng của mục đích không thích hợp trong các quan hệ với viên chức Nga trở thành vững mạnh hơn từ khi TT Trump cách chức giám đốc Comey, theo tường thuật của New York Times.Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng khi phóng viên hỏi về hồ sơ của giám đốc FBI, dân biểu Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện, tuyên bố “Nhiều thông tin phổ biến gần đây đòi hỏi đối chiếu để kiểm chứng – chúng ta cần các sự kiện. Chúng ta muôn nghe ông Comey trình bày”.Vẫn theo lời ông Ryan, hiển nhiên 1 số người muốn gây tổn hại ông Trump – ông Ryan nhấn mạnh: cần tra xét mọi điểm trước khi phán xét.Phóng viên tường thuật: khi ông Ryan bước ra khỏi phòng, có người hỏi ông có còn tin cậy ông Trump, thì ông chần chừ giây lát trước khi trả lời “Yes”.Cùng ngày Thứ Tư, khối dân biểu của đảng DC mở họp báo về “hồ sơ Nga” trong khi phe CH họp báo về lịch trình làm luật thuế mới.Tin sơ khởi cho biết phe thiểu số Hạ Viện muốn biểu quyết về việc thành lập 1 ủy ban độc lập để điều tra “hồ sơ Nga”.Trong khi đó, tại diễn đàn Thượng Viện, nghị sĩ DC Chuck Schumer nhắc lại yêu cầu của phe thiểu số là giao việc điều tra “hồ sơ Nga” cho công tố viên đặc biệt – theo ông, đó là việc đúng để làm khi không ai tin cậy người trong hệ thống chỉ huy của TT Trump. Ông nhấn mạnh: hãy gác yếu tố đảng phái qua 1 bên để làm việc cần thiết cho đất nước.Ngoài ra một bản tin khác cho hay Cựu giám đốc FBI James Comey đã viết biên bản về yêu cầu của TT Trump để ngưng điều tra cựu Tướng Michael Flynn về các quan hệ với ĐS Nga.Theo nguồn tin thông thạo, ông Comey cảm thấy bị “bức hiếp” đến mức phải ghi chép lại mọi điều có thể nhớ về các đối thoại với ông Trump. Nguồn tin cho hay: ông Comey chia sẻ những điều này với các viên chức cao cấp FBI, và rằng “ghi chép lại như thế không là việc thông thường với giám đốc FBI, trừ phi ông cảm thấy là có ý nghĩa”.Ông Comey không hành động tương tự với TT Obama, 1 phần vì ít khi đối thoại với ông Obama.Nguồn tin diễn giải: không cần ghi biên bản những cuộc trò chuyện với người đáng tin cậy và các trường hợp thông lệ – ông Comey không viết biên bản mỗi ngày.Các biên bản có thể bị các nhà điều tra của QH đòi hỏi – ông Comey muốn trình bày qua 1 cuộc điều trần tại Capitol Hill hay bằng phỏng vấn.1 nguồn tin khác cho hay ông Comey muốn điều trần công khai.Liên quan đến cựu giám đốc FBI Comey, một bản tin khác nói rằng Báo New York Times đưa tin: TT Trump gợi ý giám đốc FBI James Comey xem xét khả năng truy tố những phóng viên phổ biến thông tin thẩm lậu.Ông Trump nhiều lần lên án “tin vịt” khi các thông tin thẩm lậu bất lợi với ông đuợc loan báo.Tờ Times cho hay: ông Trump yêu cầu như trên trong 1 buổi họp với giám đốc Comey trong Tháng 2.Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện năm 1971 ghi rõ: báo chí có quyền phổ biến thông tin mật do các nguồn cung cấp chừng nào không mưu toan thuyết phục các nguồn vi phạm luật.Gần đây nhất, Bạch Ốc lên án các thẩm lậu đưa tới tin trên báo Washington Post về chia sẻ thông tin mật giữa TT Trump với ngoại trưởng và ĐS Nga.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hồi trưa xế Thứ Tư, 17 tháng 5, cho biết rằng một phụ tá Thượng Viện cho biết Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đã nhận được vài tài liệu mà họ yêu cầu từ 2 cộng tác viên của TT Donald Trump.Ủy Ban này yêu cầu danh sách liệt kê các cuộc gặp với các viên chức Nga trong thời gian vận động tranh cử tổng thống và chuyên giao quyền lực cũng như danh sách của bất cứ cuộc gặp nào mà các cộng tác viên biết tới. Thời hạn chót để giao nạp danh sách thứ 2 của các cuộc gặp là Thứ Sáu. Vị phụ tác phát biểu với điều kiện giấu tên khi trình bày các vấn đề của ủy ban. Vị phụ tác này cho biết người cộng tác của ông Trump là Roger Stone và người phụ tá vị quản trị cuộc vận động là Paul Manafort đã cung cấp một số tài liệu.