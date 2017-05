Xã Hội Hung Hiểm Hơn

Cấp phép ca khúc trước 1975: Chỉ như nước đổ xuống biển... Bản tin VOV cho biết mới đây, Cục NTBD quyết định cấp phép 10 ca khúc ra đời trước 1975 trong đó có nhạc phẩm nổi tiếng "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (tác giả Bắc Sơn), của Cục NTBD một lần nữa khiến dư luận dậy sóng....Liên quan đến việc cấp phép các ca khúc ra đời trước 1975, nhà báo Phan Phương cho hay: “Việc Cục NTBD “bỗng nhiên” cấp phép đối với những ca khúc đã trở nên nổi tiếng, được phổ biến rộng rãi là việc làm không cần thiết. Với số lượng hàng vạn ca khúc trước 1975 mà lâu lâu lại cấp phép một vài bài thì chẳng khác nào việc rĩt nước xuống biển”.Trong khi đó, báo Pháp Luật TP cho biết chuyện ông cụ Bến Tre: Sau 2 cú điện thoại, lão nông mất hơn 1,6 tỉ đồng.Tích cóp gần 40 năm, nhưng chỉ với hai cú điện thoại của kẻ lừa đảo, ông Chiên đã mất hơn 1,6 tỉ đồng....Theo ông Chiên, sáng 5-4, có một phụ nữ nói giọng miền Bắc gọi từ số máy 03554257118 vào điện thoại bàn của nhà ông, hỏi: “Số máy điện thoại bàn này ai đứng tên đăng ký? Có phải ông đang sử dụng hai thẻ ATM… đúng không?”. Rồi người phụ nữ chuyển máy cho một người đàn ông và người này tự xưng là Hoàng Công Định, thiếu tá Công an Hà Nội.Qua điên thoại, "thiếu tá" thông tin là tài khoản của ông dính dáng đến một đường dây ma túy lớn và đọc số CMND của ông. Sau đó yêu cầu ông chuyển số tiền ông đang gửi ở Ngân hàng Vietinbank...Thế là ông cụ tin liền. thế là, mất tiền.Trong khi đó, Tiền Phong cho biết vì không nộp phạt, nữ hành khách gây rối bị cấm bay 12 tháng.Cục Hàng không vừa quyết định cấm bay đối với nữ hành khách gây rối, chửi thề trên chuyến bay VJ134 tối 3/4 xuất phát từ TP SG đi Hà Nội.Theo đó, cục Hàng không VN vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng (kể từ ngày 21/5) đối với bà Trần Thị T, 44 tuổi, hộ khẩu thường trú tại địa chỉ Tổ 81, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Nữ sinh lớp 9 đánh bạn dã man trong lớp học vì 'ghen'...Do nhắn tin với một thanh niên được cho là người yêu của bạn, sau khi kết thúc môn thi cuối học kỳ 2, nữ sinh lớp 9 đã bị bạn nữ trên và 2 bạn khác “nói chuyện” bằng tay chân rồi quay clip tung lên mạng.Ngày 17-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, thầy Trần Quang Dõng - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) - xác nhận một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Thừa Đức bị bạn học đánh dã man ngay trong lớp học.Bản tin Zing kể chuyện Vĩnh Long: Lấy 190.000 đồng đi nhậu, vợ bị chồng đánh chết...Chị Hoa lấy tiền đi nhậu nhưng không hỏi ý kiến chồng. Tức giận, người chồng đánh vợ ngã xuống gạch, chấn thương sọ não.Chiều 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Hiểu (25 tuổi, ngụ xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long).Báo Thanh Niên kê chuyện: Bất mãn vì tuyến đường thường xuyên bị ô nhiễm do khói bụi và tiếng ồn, người dân đã kéo ống bi, cành cây đặt giữa đường để chặn xe. Sau khi được thuyết phục, người dân đã tháo dỡ các vật rào chắn.Chiều 17.5, ông Phan Minh Dũng, Phó chủ tịch TX.Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi nhận thông tin người dân ở hai khối Quảng Lăng 1 và Quảng Lăng 2 (P.Điện Nam Trung, TX.Điện Bàn) dựng rào chắn chặn xe, đơn vị đã cử người xuống hiện trường (ĐT 607, trên địa bàn TX.Điện Bàn) phân luồng giao thông, đồng thời nghiên cứu phương án giải quyết vụ việc và thuyết phục người dân.Cũng theo ông Dũng, sau khi thuyết phục, đến khoảng 15 giờ cùng ngày (17.5), người dân đã chấp nhận tháo dỡ vật dụng rào chắn và trả lại tuyến đường để các phương tiện lưu thông qua khu vực này, tránh tình trạng ách tắc giao thông.Báo Người Lao Động cho biết công an đang điều tra làm rõ việc nữ sinh 18 tuổi ở Kiến Thụy (Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử trong khi gia đình có đơn trình báo nữ sinh này đã bị ép "quan hệ".Thông tin từ Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, ngày 17-5 cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra làm rõ cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T.A. (SN 1999), trú tại xã H.B., huyện Kiến Thụy.Ngày 14-3, nữ sinh Nguyễn Thị T.A. uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 13 giờ 15 ngày 16-3, nữ sinh Nguyễn Thị T.A. tử vong.Công an xác định Nguyễn Thị T.A. có quan hệ tình cảm với 2 thanh niên H.Q.Tr. và Tr.V.Th. ở cùng xã H.B., Kiến Thụy. Do có những trục trặc trong quan hệ tình cảm với 2 thanh niên trên, T. A. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Công an xác định qua các tài liệu thu thập được và thư gửi cha mẹ (lá thư tuyệt mệnh của T.A. viết trước khi chết) thể hiện Nguyễn Thị T.A. không bị sự ép buộc nào lúc quyên sinh...Phía gia đình cũng đã trình bày lá đơn phản ánh về việc T.A. uống thuốc cỏ tự tử liên quan đến việc bị người tên Th. "ép" vào nhà nghỉ "quan hệ"...Khoảng 1 tuần qua, chuyện về cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T.A. được chia sẻ trên mạng xã hội với nội dung nguyên nhân khiến T.A. tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ được cho là vì T.A bị Th., bạn của người yêu cũ (là Tr.) "ép quan hệ". Nội dung chia sẻ trên mạng xã hội còn cho rằng T.A bị người yêu gài bẫy, cho bạn hãm hiếp T.A. rồi lấy lý do chia tay.Kinh khủng... một xã hội kinh khủng.