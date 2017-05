DB Kalra Ngợi Khen DB Rob Bonta Rút Dự Luật AB 22

Thông cáo từ văn phòng DB Ash Kalra



Dân Biểu Kalra Ngợi Khen Dân Biểu Rob Bonta Rút Dự Luật AB 22



SACRAMENTO – Dự Luật AB-22, do Dân Biểu Rob Bonta (Dân Chủ-Oakland) làm tác giả, tìm cách chấm dứt một đạo luật vốn có từ nhiều thập niên, cấm các thành viên đảng Cộng Sản làm công chức.



Dự luật này được thông qua với tỉ số phiếu 41-30, tuy nhiên, sau khi nghe ý kiến từ các đồng viện và các thành viên trong cộng đồng, Dân Biểu Bonta xác quyết sẽ rút lại dự luật trước khi nó được chuyển qua cho buổi điều trần đầu tiên tại một ủy ban của Thượng Viện. Hành động này sẽ ngăn chặn bất cứ cuộc thảo luận nào về dự luật tại quốc hội, cũng như xem xét trong tương lai.



“Dự Luật AB-22 được soạn thảo để tinh giản những ngôn từ trong Qui Định Chính Quyền California mà 50 năm trước đây Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã phán quyết là vi phạm hiến pháp ( US vs. Robel, 389 US. 258, 1967). Tôi chắc chắn không có ý gây nên bất kỳ tranh cãi hay gợi lại tâm trang đau đớn nào. Theo yêu cầu của các đồng viện của tôi, Dân Biểu Ash Kalra và Dân Biểu Kansen Chu, và sau những buổi tiếp xúc với các cựu chiến binh và cộng đồng người Mỹ gốc Việt để thấu hiểu được quan tâm của họ, tôi đã quyết định bỏ dự luật này,” Dân Biểu Bonta nói. “Tôi xin lỗi nếu tạo ra hiểu lầm, hoặc đau đớn, đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt và một số cựu chiến binh.



DB Rob Bonta cũng có lời cảm ơn hai vị DB Kansen Chu và Ash Kalra đã giúp đỡ và cố vấn trong việc rút bỏ Dự Luật AB 22.

“Tôi rất mừng khi Dân Biểu Bonta lắng nghe những quan tâm mà tôi đưa ra, liên quan đến Dự Luật AB 22 và nỗi đau mà dự luật này gây ra cho nhiều người trong cộng đồng của tôi cũng như khắp tiểu bang,” Dân Biểu Kalra nói. “Qua việc bỏ dự luật này, ông Bonta đã chứng tỏ sự tôn trọng và thông hiểu nỗi đau thực sự mà Cộng Sản Việt Nam, một chế độ vẫn còn vi pham nhân quyền cho tới hôm nay, đã gây ra cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và nhiều cựu chiến binh.”



Dân Biểu Kalra là người luôn công khai chỉ trích chế độ Cộng Sản Việt Nam. Ông tham dự nhiều cuộc tập họp và thắp nến lên án công ty thép Formosa gây ô nhiễm tại vùng biển miền Trung Việt Nam. Ông cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối những hành động đàn áp nhân quyền đang xảy ra, của nhà cầm quyền Việt Nam, bao gồm những vụ bắt giam người biểu tình, những nhà hoạt động, và các blogger đã chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam. Hồi tháng trước, Dân Biểu Kalra đệ trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen tại Hạ Viện Tiểu Bang cùng với Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Thượng Nghị Sĩ Jim Beall. Nghị quyết bao gồm một tuyên bố lên án tình trạng vi phạm nhân quyền hiện nay của chế độ Cộng Sản Việt Nam.



