48% Dân Mỹ Muốn Truất Phế TT Trump; DB Nancy Pelosi Đặt Vấn Đề Vì Trump Lộ Tin: Trump Có Thích Hợp Làm TT Hay Không?

WASHINGTON - Bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia của TT Obama, đả kích TT Trump 5, 6 lần trong bài phát biểu sáng Thứ Ba tại Center for American Progress.Theo lời bà, bất đồng là chuyện thường xẩy ra, nhưng cần đồng ý với nhau rằng 1 cường quốc thù địch bên ngoài không có việc gì để gây rối bầu cử tại Hoa Kỳ.Cựu cố vấn Rice nhấn mạnh: nếu chúng ta không thể đặt đất nước trên phe phái, không coi trọng dân chủ hơn là mị dân bằng khẩu hiệu định kiến, thì chúng ta chỉ là cường quốc hạng nhì…Trong khi đó khi phóng viên hỏi về buổi tiếp ngoại trưởng và ĐS Nga của TT Trump, dân biểu Nancy Pelosi là truởng khối thiểu số tại Hạ Viện đặt vấn đề: ông Trump có thích hợp với trách nhiệm TT Hoa Kỳ hay không khi chia sẻ thông tin mật như thế.Tại 1 sinh hoạt của Center for American Progress sáng Thứ Ba, thủ lãnh Pelosi phát biểu: nếu tiết lộ thông tin của ông Trump là “vô ý thức”, sẽ là vô dụng và nguy hiểm. Theo lời bà, nếu chia sẻ này không là cố ý, không biết có là tệ hơn không.Tại Thượng Viện cùng ngày Thứ Ba, thủ lãnh DC Chuck Schumer tuyên bố: ông Trump nên cung cấp cho lập pháp bản chép cuộc trò chuyện giữa ông Trump và 2 viên chức cao cấp Nga hôm 10-5.Theo ông Schumer, sự bất cẩn của ông Trump gây thương tổn thêm mối quan hệ giữa Bạch Ốc và cộng đồng tình báo – nghị sĩ Schumer nhắc nhở: chuyên gia tình báo Hoa Kỳ chấp nhận mọi hiểm nguy đe dọa mạng sống hàng ngày trong sứ mạng của họ là thu thập tin tình báo.Bản tuyên bố của nghị sĩ Schumer nhấn mạnh: nếu không có gì phải giấu, ông Trump nên cung cấp bản chép.Nhà báo của Washington Post cho biết: trước đây, Hoa Kỳ không chia sẻ thông tin nhậy cảm như thế cả với đồng minh.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hôm Thứ Tư cho biết rằng có tới 48% người được thăm dò nói rằng họ muốn truất phế ông Trum.Bản tin VOA viết rằng, “Ai muốn Tổng thống Donald Trump bị truất phế? Số người muốn cao hơn số người không, đó là kết quả cuộc khảo sát chính sách công Public Policy Polling vừa công bố hôm 16/5.“48% những người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ ủng hộ việc truất phế ông Trump. Số phản đối là 41%.“Cuộc khảo sát được thực hiện không bao lâu sau 100 ngày đầu tiên của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ và giữa lúc ông đang rơi vào tâm bão tranh cãi, nhất là sau vụ sa thải Giám đốc FBI, James Comey, hồi tuần trước và và vụ tiết lộ với giới chức Nga thông tin tình báo mang tính bảo mật cao.“Kết quả khảo sát này rất sát với tỷ lệ ủng hộ dành cho ông hiện nay, với 40% tán thành cách làm việc của Tổng thống Trump, và 54% phản đối.“Hiện ông Trump chưa đối mặt với các cáo trạng đòi truất phế, nhưng 45% những người được hỏi cho rằng ông sẽ không cầm cự nổi 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống. 43% tin là ông cuối cùng cũng sẽ làm được 4 năm.”