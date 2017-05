Trump Từng Yêu Cầu Comey Ngưng Điều Tra Cố Vấn Flynn; McCain Phiền Hà, Kushner Hoang Mang Vụ Trump Lộ Tin; TT Trump: Chia Sẻ Thông Tin Về Khủng Bố là Hoàn Toàn Đúng

WASHINGTON - TT Trump tự biện hộ sự chia sẻ thông tin xếp hạng mật với ngoại trưởng và ĐS Nga khi tiếp họ tại Bạch Ốc – ông dùng 2 twitter sáng Thứ Ba xác quyết đó là việc “tuyệt đối đúng” ở địa vị TT để chia sẻ thông tin về khủng bố và về an toàn hàng không.Ông không cho biết đã tiết lộ hay không thông tin về ISIS như tin báo chí và tin từ 1 viên chức thông báo cho AP hôm Thứ Ba.Bạch Ốc không chối cãi thông tin phân loại mật đã đuợc TT Trump chia sẻ với 2 nhà ngoại giao hôm 10-5.Các twitter của ông Trump ghi đại ý: ông chia sẻ thông tin trong buổi tiếp khách công khai với ý muốn Nga gia tăng cuộc chiến chống ISIS và khủng bố. Ông đã chia sẻ thông tin chi tiết như khả năng biến máy laptop thành bom trên phi cơ chở khách.Viên chức ẩn danh nói: chia sẻ thông tin do đồng minh cung cấp là xâm phạm nhu cầu bảo mật trong thỏa thuận với tình báo của nước ấy - viên chức này không tiết lộ cơ quan tình báo ngoại quốc liên quan.Báo Washington Post đưa tin trước tiên về vụ này viết: chia sẻ như vậy là gây bất trắc với nguồn tin.Ông Trump đã đuợc thông báo sau đó về sai phạm trong khi Bạch Ốc liên lạc với cơ quan an ninh quốc gia NSA và CIA để yêu cầu giúp hạn chế thiệt hại. Viên chức NSA và CIA cùng từ chối bình luận.Trích đoạn từ bản chép buổi tiếp ngoại trưởng và ĐS Nga ghi phát biểu khoe khoang của Trump là “Tôi có tin tình báo quan trọng – tôi đuợc báo cáo tin tình báo giá trị mỗi ngày”.ĐS Kislyak đuợc biết như là nhân vật trung tâm trong các tố giác về liên lạc giữa đoàn tranh cử của tỉ phú New York và viên chức Nga.Viên chức an ninh Âu châu đã nói: chia sẻ thông tin như thế làm giảm sự tin cậy của các đối tác tình báo.Ngoại trưởng Tillerson đã lên tiếng bênh vực thượng cấp – ông nói: TT Trump thảo luận hàng loạt vấn đề với 2 nhà ngoại giao Nga, gồm các nỗ lực chống khủng bố, không về nguồn tin, phuơng cách hay các hoạt động quân sự.Trong khi đó, tuyên bố sáng Thứ Ba của nghị sĩ CH John McCain, chủ tịch ủy ban quân vụ Thượng Viện, về tin TT Trump chia sẻ thông tin xếp hạng mật với 2 viên chức ngoại giao cao cấp Nga là “phiền phức sâu đậm”.Nghị sĩ McCain khẳng định TT Trump chia sẻ thông tin nhậy cảm là đáng tiếc trong lúc không tập trung vào hành vi lấn luớt của Moscow. Ông McCain nhắc lại: Nga xâm lăng Ukraine, sáp nhập bán đảo Crimea và gây mất ổn định tại châu Âu, dự phần tàn sát dân lành tại Syria, gồm các trận oanh kích bệnh viện.Ngoài ra, nguồn tin thông thạo tiết lộ: cố vấn tổng quát Jared Kushner là con rể TT Trump đã bày tỏ sự hoang mang về ban thông tin báo chí của Bạch Ốc nói chung, không chỉ vì tiết lộ về việc ông Trump đã chia sẽ thông tin xếp hạng mật với khách ngoại quốc là ngoại trưởng và ĐS Nga.Cố vấn Kushner đã công kích cụ thể tham vụ Sean Spicer, gồm loan báo vụ giám đốc FBI James Comey bị cách chức.Dù chỉ đuợc biết trước 1 giờ, ban báo chí Phủ TT phải có thể biết cách làm việc của mình, theo CNN tường thuật về ông Kushner.Ông Trump cũng cảm thấy bực bội với nhóm cố vấn pháp lý, đặc biệt là giám đốc Don McGhan.Nguồn tin khác tiết lộ: hầu như ông Trump không còn tin cậy ai.Trong khi đó một bản tin khác của Yahoo News trích thuật nguồn tin từ báo The New York Times hôm Thứ Ba nói rằng trong một cuộc họp vào tháng 2, Trump đã từng yêu cầu Giám Đốc FBI James Comey ngưng điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn về vụ ông này có liên hệ với Nga.Bạch Ốc ngay sau tin của báo Times đa phủ nhận tin nói TT Trump đã yêu cầu Giám Đốc FBI ngưng điêu tra ông Flynn.