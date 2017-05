Bà Clinton Lập Tổ Chức Tranh Đấu Cùng Tiến Tới

WASHINGTON - Nguyên ứng viên TT Hillary Clinton trở lại chính trường với quyết định thành lập phong trào “Cùng Tiến Tới - Onward Together” để hậu thuẫn các tranh đấu vì xã hội dân sự, hỗ trợ các đề kháng chính trị, theo loan báo từ trang mạng.Kết quả thất bại trước ứng viên tỉ phú địa ốc trong năm qua buộc cựu ngoại trưởng Clinton tái thẩm định vai trò của bà trong các điều kiện biến đổi của chính sự.Tuyên bố hôm Thứ Hai về Onward Together xác nhận mục đich của tổ chức là thúc đẩy các giá trị cấp tiến và xây dựng 1 tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ sau – bản tuyên bố ghi: chúng ta cần tranh đấu với cảm xúc và quyết tâm, đưa năng luợng vào chính trường trong thời gian tới.Theo nhận xét của Onward Together, trong vài tháng qua, chúng ta đã thấy điều gì có thể xẩy ra khi công chúng hợp sức chống lại khuynh hướng áp chế, khuyến khích hiềm thù, gây chia rẽ, giả hình, để đứng lên vì 1 xã hội đa nguyên công bằng hơn. Onward Together nhắc nhở cộng đồng mạng về 66 triệu cử tri thường dân bầu ứng viên Clinton, là hơn đối thủ Trump 3 triệu – nhưng, bà Clinton thua phiếu cử tri đoàn.Cuộc tranh cử 2016 nêu rõ tình trạng chia rẽ sâu xa trong đảng DC khi nhiều người không tin bà Clinton là lãnh tụ đủ mạnh để hậu thuẫn thay đổi – ngoài ra, cuộc vận động của bà bị tin tặc Nga tấn công nhận lệnh từ Điện Kremlin.Gần đây, bà Clinton tuyên bố: bà có thể đã thắng nếu giám đốc FBI James Comey không loan báo mở lại cuộc điều tra e-mail 10 ngày trước tổng tuyển cử.Nay, bà dùng twitter để báo tin thành lập “Onward Together” gần giống khẩu hiệu tranh cử, là “Stronger Together” – bà cho biết 1 số tổ chức sẽ đuợc Onward Together hỗ trợ, gồm Color of Change, Emerge America. Trong 1 e-mail, bà Clinton cho biết: sẽ tài trợ trực tiếp và tuyên truyền giúp các hội đoàn dân sự.Bà đã nhận đuợc hậu thuẫn của chính khách Howard Dean, cựu thống đốc tiểu bang Vermont, nguyên ứng viên TT năm 2004.