Bắc Hàn Là Thủ Phạm Vụ Tấn Công Mạng Bằng WannaCry

SILICON VALLEY - Các chuyên gia an ninh mạng đã khám phá các tương đồng giữa nhu liệu gọi là WannaCry tấn công mạng 150 nước hôm cuối tuần và nhu liệu của tin tặc Bắc Hàn đã xử dụng trước đây.Ảnh hưởng của WannaCry đã lắng dịu trong khi các chuyên gia và công ty an ninh mạng ngờ rằng thủ phạm là nhóm Lazarus, bản doanh Pyongyang.Nhà nghiên cứu Neel Mehta của Google là người đầu tiên công bố các tương đồng với đợt tấn công mạng năm 2015 của Lazarus.Công ty an ninh mạng Interzer Labs của Israel cũng nhận xét tương tự.Tại Nga, Kaspersky Lab tỏ ra thận trọng hơn – nhưng, giám đốc của Kaspersky công nhận khám phá của ông Mehty là bằng chứng có ý nghĩa nhất và nghiên cứu thêm là cần thiết.Giới chuyên môn tin rằng Lazarus cũng liên quan với vụ xâm nhập mạng của ngân hành quốc gia Bangladesh để đánh cắp 81 triệu MK năm 2016 và vụ tấn công mạng chống lại Sony Pictures năm 2015.