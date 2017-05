Từ Hối Lộ Tới Thuế Tăng

Kinh doanh mà không biết điều phong bì là… thê thảm. Ai cũng biết thế. Nhưng thống kê chính xác mới là khó.Báo Dân Trí cho biết: Doanh nghiệp làm được 100 đồng, phải chi mất 10 đồng “lo lót”…Bản tin nói, theo VCCI cho biết, có 66% trong số 11.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát đã xác nhận phải trả các khoản chi phí không chính thức. Các doanh nghiệp thường phải trả loại chi phí này khi làm thủ tục cấp mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp đón thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện....Ngoài ra, báo cáo của VCCI cũng phản ánh, chi phí kinh doanh ở Việt Nam về cơ bản ở mức cao so với các nước trong cùng khu vực như Singapore hay Malaysia. Đặc biệt là, chi phí tiếp cận điện năng của Việt Nam cao gấp gần 49 lần so với Philippines. Chi phí nộp thuế cao nhất so với ASEAN 4, ở mức 39,1% lợi nhuận, cao hơn 2 lần so với Singapore. Tương tự, chi phí tuân thủ chứng từ xuất khẩu cũng ở mức cao nhất, gấp gần 4 lần so với Singapore và hơn 3 lần so với Philippines.Báo Dân Trí cũng nói: “...Về chi phí không chính thức, theo kết quả nghiên cứu PCI, 66% trong số 11.000 DN được hỏi xác nhận trả loại phí này. Nhìn chung, tình hình không có mấy cải thiện qua các năm. Có từ 9-11% DN tham gia điều tra từ năm 2014- 2016 cho biết các khoản chi phí cho riêng mục này chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ, cao hơn hẳn mức 6-8% giai đoạn 5 năm trước.”Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ báo động: Giá rẻ quá, dân bỏ lợn chết đói, vứt xác xuống sông…Hàng ngàn con lợn chết đã bị vứt xác xuống sông Phó Đáy đoạn chảy qua tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyên nhân do giá quá thấp, dân sống hai bên bờ sông đã bỏ lợn chết đói sau đó vứt xác xuống sông.Thông tin này được ông Nguyễn Văn Khước - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết trong buổi làm việc của đoàn công tác Thủ tướng Chính phủ với UBND tỉnh Vĩnh Phúc sáng 16-5.Trong khi đó, có vẻ như công an tỉnh Cà Mau đang bao che cho một hung thủ. Báo Thanh Niên có bản tin “Bé lớp 5 tự tử sau khi tố bị hiếp dâm: Phóng viên lại bị đe dọa”…Trong hai ngày 13 và 14.5, khi đang tìm hiểu các thông tin liên quan đến vụ án bé K. (H.Thới Bình, Cà Mau), học sinh lớp 5 tự tử sau khi tố bị hiếp dâm, nhóm phóng viên tiếp tục bị cản trở, dọa đánh nhiều lần.Luật mới cần biết, theo báo Tiền Phong, rằng kể “Từ 1/7, đăng ảnh trẻ em trên 7 tuổi lên mạng phải xin phép”…Từ 1/7 tới, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng khi đưa thông tin bí mật đời tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên. Đồng thời, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ.Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 56/2017, quy định về trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.Trong khi đó, Infonet kể chuyện “Kịp thời cứu một cô gái trẻ định nhảy cầu Chương Dương tự tử”…May nhờ công an phản ứng kịp thời.Than ôi… cô kia đòi tự tử làm gì nhỉ? Hóa ra là vì tình cảm. Sao lại kém thế…Báo Hà Nội Mới kể chuyện: Cá voi 15 tấn chết dạt vào biển Bình Thuận…Con cá voi dài khoảng 13 m, bề ngang 2,8 m chết trôi trên biển, cách Mũi Né 17 hải lý về phía Tây Nam đang gây xôn xao cộng đồng.Sáng 15-5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh người dân làng chài Mũi Né (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đang chuẩn bị chôn xác một con cá voi nặng 15 tấn. Con vật dài khoảng 13 m, bề ngang 2,8 m được người dân cột dây thừng xung quanh để cẩu lên xe, đưa vào trong đất liền làm thủ tục chôn cất theo phong tục của ngư dân vùng biển.Trong khi đó, báo Người Lao Động ghi lời Ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết ông ủng hộ tăng thu thuế môi trường với xăng dầu lên 8.000 đồng/lít để bù đắp hụt thu.Thế là, dân lại khổ thêm vậy.